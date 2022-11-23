مصر.. فيديو صادم لشخص يضرب والدته المسنة

تداول البعض مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على والدته (سيدة مسنة) بالضرب.

حيث تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية وقيامه بالتعدى بالضرب على والدته المقيمة برفقته بمقبض معدنى وقيام زوجته بتصويره ونشر المقطع المشار إليه.

وبعد تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وبإستدعاء زوجته قررت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه مُنذ شهر تقريباً بهاتفها المحمول ونشره للإنتقام من زوجها لخلافات بينهما وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة.