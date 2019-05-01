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مصر.. قرار “غير مسبوق” في تاريخ كأس أفريقيا

منذ 4 ساعات
نسخة هذه السنة ستشهد مشاركة 24 منتخبا

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الغد- صادق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الثلاثاء، على قرار غير مسبوق، كان منتظرا إلى حد كبير، سيجري تطبيقه لأول مرة في منافسات كأس أفريقيا 2019، التي تحتضنها مصر في يونيو المقبل.

وقرر “الكاف” بشكل رسمي تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (تقنية الفار) في البطولة الأفريقية بداية من دور الثمانية، وفق ما ذكر موقع “المصري اليوم”.

وأوضح حسن وابيري، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي (الكاف) أن نظام “الفار” سيتم تطبيقه بداية من دور ربع النهائي في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، وتقام منافساتها خلال الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وأشار وابيري إلى أن مسؤولي “الكاف” قرروا تطبيق التقنية بعد التشاور مع الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال “المصري اليوم” إن عددا من الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس أفريقيا 2019 حصلوا على تدريبات مكثفة على كيفية التعامل مع نظام (فار).

يشار إلى أن منافسات كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، شهدت تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في بطولات كأس العالم، كما استعان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بنفس التقنية في بطولات مثل دوري أبطال أوروبا.

لكن البطولات المحلية في مصر لا تستعين بنظام الفار الذي أثار استخدامه في نهائي النسخة السابقة لدوري أبطال أوروبا بين الأهلي المصري والترجي التونسي جدلا واسعا.-(سكاي نيوز عربية)

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