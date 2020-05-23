مصر: مقتل 21 إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة بشمال سيناء

القاهرة-قتل 21 إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة المصرية في شمال سيناء حيث ينشط تنظيم عصابة داعش الإرهابي في مصر، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.

وقالت الوزارة في بيان إن قوات الشرطة داهمت مخبأين لمجموعتين “من العناصر الارهابية” في شمال سيناء وحصل تبادل لاطلاق النار أسفر عن مقتل 21 من هذه العناصر وإصابة ضابطي شرطة.

وأوضح البيان أن المجموعتين اللتين كانتا تختبئان بمزرعة ومنزل في شمال سيناء، كانتا تخططان للقيام ياعتداءات خلال عيد الفطر الذي يبدأ الأحد في مصر.

وأضاف البيان أنه عثر بحوزتهم على أسلحة آليه وأحزمة ناسفة ومتفجرات.

وفي الأول من آيار/مايو قتل عشرة عسكريين مصريين في هجوم على استهدف مركبتهم في شمال سيناء.

وفي اليوم التالي أعلن الجيش المصري مقتل 126 إرهابيا خلال الفترة الأخيرة في مداهمات بشمال سيناء من دون أن يحدد تاريخ هذه المداهمات.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن الجيش مقتل سبعة “تكفيريين” في مزرعة بشمال سيناء.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، قتل قرابة 950 شخصا يشتبه في أنهم إرهابيون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.-(ا ف ب)