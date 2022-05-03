مصر.. وجبة كشري كادت أن تنهي حياة 17 طفلاً

كادت وجبة كشري فاسدة من أحد البائعين المتجولين في شوارع قرية المحاميد مركز ادفو في محافظة أسوان المصرية أن تتسبب بكارثة كبرى، حيث أصيب 17 طفلًا اليوم الثلاثاء، بتسمم غذائي وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفه عمليات مرفق إسعاف أسوان بلاغاً من أهالي نجع النجار في قرية المحاميد مركز ادفو بمعاناة عدد من الاطفال من أعراض التسمم الغذائي وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى إدفو العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الجهات الصحية في أسوان، استقرار حالة الأطفال بعد تعرضهم للتسمم بعد إجراء الخطوات المناسبة لإنقاذهم.

وأوضحت أن المصابين وصلوا للمستشفى وعليهم أعراض القيء والإسهال وتم تقديم العلاج المناسب فاستقرت حالتهم وخلال ساعات سوف يتم خروجهم. (البيان)

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