مصر يلتقي السنغال في نهائي أمم إفريقيا

يلتقي المنتخب المصري لكرة القدم نظيره السنغالي عند الساعة العاشرة من مساء يوم غد الأحد، في مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون.

ويبحث المنتخب المصري بقيادة نجمه المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن تحقيق الفوز، لزيادة غلته من البطولات الأفريقية.

وتأهل المنتخب المصري للنهائي، بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على منتخب الكاميرون بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف، فيما تأهل منتخب السنغال للنهائي، بعد فوزه في نصف النهائي على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-1.