مصطفى وهبي التل .. شخصية المعرض الثقافية لـ “عمان للكتاب”

عزيزة علي

عمان- كشف رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، جبر أبو فارس أن شخصية المعرض الثقافية لهذا العام، هو شاعر الأردن الراحل مصطفى وهبي التل “عرار”.

وأضاف أبو فارس في تصريح لـ “الغد” أن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب التي ستنطلق بالرعاية الملكية السامية وبالتعاون بين وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى، في دورته العشرين؛ تقام ضمن احتفالات مئوية تأسيس الدولة، في الفترة من 22 أيلول(سبتمبر) المقبل، وحتى 2 من تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، في قاعة معرض عمان الدولي للسيارات – طريق المطار، بمشاركة “350”، دار نشر محلية وعربية، بشكل مباشر وتوكيل، من “22”، دولة عربية وأجنبية.

وأشار أبو فارس إلى أنه تم تشكل لجان للمعرض، ويرأس لجنتي الثقافة مدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس وبعضوية د. أحمد راشد – مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية-وزارة الثقافة، مخلد بركات البخيت – مدير الدراسات والنشر-وزارة الثقافة، أحمد اليازوري – دار اليازوري العلمية للنشر، جعفر العقيلي – الآن ناشرون وموزعون، شيمة التل – مديرة الدائرة الثقافية -أمانة عمان، وإبراهيم القاضي – أمين سر اتحاد الناشرين الأردنيين.

فيما تضم اللجنة الإعلامية التي يرأسها غسان حسين، عضوية كل من: فضل معارك، رياض ابو زايدة، صلاح التلاوي، حنان محسن، بسمة

أبو ياسين، حواء أبو حيانة.

ويلفت إلى أن البرنامج الثقافي سيكون مميزاً بمئوية تأسيس الدولة، يشتمل على أربع ندوات تخص المئوية وهي كالآتي: ندوة حول الثقافة والفنون في مائة عام/الدراما/ الفن التشكيلي/ الكتابة الإبداعية، وندوة عن الإعلام الأردني في مائة عام، والسياسة والعلاقات الدولية في مائة عام، التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن في مائة عام.

فيما تتضمن ندوة شخصية الثقافية للمعرض مصطفى وهبي التل “عرار” أمسيات شعرية وقصصية، كذلك ندوة حول العلاقات الأردنية الفلسطينية، و”القدس في وجدان الأردنيين”، كما سيشارك عدد كبير من المثقفين ورجال الدولة في هذه النشاطات، وسوف يعلن عن أسماء المشاركين بعد استكمال البرنامج بشكله النهائي”.

وكان أشار أبو فارس في تصريح سابق أن دورة هذا العام ستقام وفق الاشتراطات الصحية التي تتطلبها الظروف والتي تعتمدها الجهات المعنية، كما أن البرنامج الثقافي والنشاطات المرافقة للمعرض، ستكون بما يتوافق والخطة الوطنية للاحتفاء بمئوية الدولة الأردنية، كما سيتم اعتماد شعار المئوية، شعاراً رسميا للمعرض.

أما البروتوكول الصحي لمعرض عمان كما أوصت به وزارة العمل، كما قال أبو فارس، فينص على ما يأتي: أن يكون قد مضى على المشاركين مدة شهر من تلقيهم الجرعة الأولى من مطعوم “covid 19″، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس من خلال إجراء الفحص قبل البدء في العمل.