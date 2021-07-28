مصفاة البترول الأردنية تربح 35.5 مليون دينار في النصف الأول

عمان- الغد- كشفت البيانات المالية للنصف الأول من عام 2021 الصادرة عن شركة مصفاة البترول الأردنية عن تسجيل إجمالي أرباح بلغت 35.5 مليون دينار عن الفترة للنصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ خصم الضريبة نحو 6.1 مليون دينار.

وحققت الشركة الأرباح من أنشطتها المتعددة، حيث سجل الربح قبل الضريبة الناتج من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز نحو 18.2 مليون دينار، ومن نشاط شركة تسويق المنتجات البترولية 12.5 مليون دينار و4.7 مليون دينار من مصنع الزيوت، وبعد خصم الضريبة فقد بلغ ربح الشركة مبلغ 29.4 مليون دينار.

وأشارت البيانات الى ان الشركة كانت قد سجلت خسائر بنحو 56 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة الإغلاقات التي فرضتها الحكومة لمدة تجاوزت الشهرين للوقاية من فايروس كورونا.

وقالت الشركة انه في ظل تعافي أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية ونتيجة لعودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا في ظل تأقلم دول العالم على التعايش مع جائحة كورونا، بدأت مؤشرتها تُظهر تحسنا واضحا، مؤكدة قدرتها على تعويض خسائرها التي تحققت في عام 2020، بالرغم من ان مبيعات بعض المواد مازالت متأثرة بالجائحة من حيث الكمية والقيمة.

وفيما يتعلق بمشروع التوسعة الرابع، كشفت الشركة انه يتم حاليا الرد على الاستفسارات الواردة من المتعهدين المهتمين بتنفيذ وتمويل المشروع، تمهيدا لإعداد عروضهم المتوقع استلامها في منتصف شهر أيلول من العام الجاري، حيث تم تمديد موعد استلام العروض الى 15 أيلول بدلا عن 15 تموز بناء على طلب المتعهدين، خاصة وان 50 خبيرا قام بإجراء زيارة ميدانية لمعاينة موضع المشروع والمصفاة القائمة.

وبالنسبة لإجراءات تمويل المشروع، قالت الشركة انه وبعد الانتهاء من إعداد الوثائق التي يطلبها المستثمرين، شرع المستشار المالي للشركة بالاتصال مع كبار مساهميها والمستثمرين الراغبين في المساهمة بتمويل المشروع، علما انه تم الانتهاء من تجهيز الوثائق اللازمة التي يطلبها المستثمرين ليتم تزويدهم بها عند الطلب.

وبموازاة ذلك، تواصل شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية الاستمرار في مسار التطوير والتوسع بافتتاح وإدارة محطات جديدة، بالإضافة لتطوير الأنظمة والتطبيقات وطرق الدفع والطلبات لما يخدم كافة متطلبات العملاء.

وعلى ذات المسار، يواصل مصنع الزيوت المعدنية العمل على شراء وتركيب خطوط انتاج لتعبئة عبوات زيوت بأحجام مختلفة، كما يجري العمل على الاستمرار في تحديث مختبر الزيوت المعدنية بشراء أجهزة فحص جديدة وحديثة وذلك للارتقاء بمستوى الموثوقية وتأهيله لفحص الزيوت المعدنية لرفع مستوى ما بعد البيع.