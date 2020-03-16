“مصفاة البترول” تتبرع بـ 100 ألف دينار لوزارة الصحة



عمّان -الغد- أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن تبرعها بمبلغ 100 ألف دينار لدعم جهود الرعاية الصحية في وزارة الصحة.

وقالت الشركة في بيان وزعته على وسائل الاعلام الاثنين، إن التبرع جاء كجزء من مسؤولية الشركة اتجاه المجتمع المحلي وفي إطار دعم جهود وزارة الصحة في مكافحة انتشار فايروس كورونا.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالكريم العلاوين، أن شركة مصفاة البترول الأردنية شركة وطنية تسعى دائما لدعم كافة الجهود التي تقي اردننا العزيز من أي تحديات قد تواجهه.

ودعا المهندس العلاوين الله عزوجل ان يجعل الأردن دائما واحة للأمن والأمان والطمأنينة وان يقينا شر أي مخاطر صحية او تحديات في ظل قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ان الحسين.