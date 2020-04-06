مصفاة البترول: تعبئة 585 ألف أسطوانة غاز في أسبوع

عمان- بلغت كميات الغاز المسال المعبأة من شركة مصفاة البترول الأردنية خلال الفترة من 29 آذار ولغاية أمس الأحد، 585 ألف أسطوانة.

وتوزعت الكميات المعبأة، وفق بيان للشركة على النحو التالي: الأحد 29 آذار 73 ألفاً، الاثنين 30 آذار 70 ألفاً، الثلاثاء 31 آذار 71 ألفاً، الأربعاء 1 نيسان 77 الفاً، الخميس 2 نيسان 107 آلاف، السبت 4 نيسان 86 ألفاً، الأحد 5 نيسان 101 ألف، متوقعة اليوم الاثنين تعبئة 67 ألفاً.(بترا)