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مصلحة الضرائب الإسبانية تُدين بيكيه بتهمة الإحتيال

وتُطالبه بسداد 2.1 مليون يورو بحقوق تتعلق في صورته

منذ ساعتين

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مدريد – ذكرت مصادر قضائية الاربعاء، أن المدافع الدولي السابق الإسباني جيرارد بيكيه مطالب بسداد أكثر من 2.1 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية بعد تأكيد إدانته بتهمة الاحتيال بحقوق تتعلق بصورته.

وبحسب القرار الصادر في 13 أيار (مايو) الماضي واطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، رفضت المحكمة الوطنية العليا طلب الإستئناف الذي قدمه لاعب برشلونة ضد إدانته عام 2016 من قبل محكمة إدارية بوجوب سداد حوالي 1.5 مليون يورو من متأخرات الضرائب ودفع غرامة مالية تفوق قيمتها 600 ألف يورو.

وخلصت تلك المحكمة في قرارها إلى ان بيكيه “لفق” نقل حقوق صورته إلى شركته “كيراد بروجكت” من أجل التهرب عن تسديد كامل مستحقاته الضريبية عن اعوام 2008 و2009 و2010.

وقالت المحكمة الوطنية في قراراها الصادر في أيار/مايو الماضي إن: “إغفال التصريح في إسبانيا عن هذه العائدات على الاقل، كان طوعا أو على سبيل الاهمال”، وبإمكان بيكيه الفائز بمونديال 2010 وكأس اوروبا 2012 مع المنتخب الاسباني، التقدم باستئناف نهائي امام المحكمة العليا. (أ ف ب)

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