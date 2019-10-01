“مصلحة الطالب أولا‎”.. متطوعون بالمحافظات يتفرغون لتدريس طلبة التوجيهي

منى أبو حمور

عمان- حساسية مرحلة الثانوية العامة وما يرافقها من قلق وتوتر وخوف يعاني منه الأهالي والطلبة، تضاعفت وازداد أثرها سلبا مع استمرار إضراب المعلمين ودخوله الأسبوع الرابع من دون ملامح واضحة للوقت الذي ستنتهي فيه هذه الأزمة وتعود الحياة التعليمية لما كانت عليه.

الإضراب المستمر دفع سكان المجتمع المحلي للبحث عن حلول تساعد طلبة الثانوية العامة مع استمرار حالة تعطل الدراسة في التعليم الحكومي، وذلك بهدف تغليب مصلحة الطالب باعتباره أولوية في هذه الأزمة.

لذلك، قام المهندس مثنى العربيات ومجموعة من سكان المجتمع المحلي في مدينة السلط بإطلاق مبادرة للمباشرة في تدريس طلبة الثانوية العامة من أبناء المدينة، وذلك منذ أن دخل الإضراب أسبوعه الثاني.

“مصلحة الطالب أولا”، هي مبادرة محلية انطلقت في مدينة السلط منذ الأسبوع الأول لإضراب المعلمين يعطي من خلالها مجموعة من المتطوعين دروسا لطلبة الثانوية العامة في الفرعين الأدبي والعلمي في المباحث الأساسية.

وانطلقت هذه المبادرة بعد إقبال عدد كبير من المتطوعين تجاوز عددهم الخمسين من أبناء المدينة ومن حملة البكالوريوس والمهندسين والأطباء وفق برنامج دراسي محدد، ليقفوا إلى جانب أبنائهم وإخوتهم حتى يتجاوز التعليم أزمته، وفق العربيات.

وتقدمت بلدية السلط الكبرى بتأمين قاعة للطلاب في بداية المبادرة لتأمين مكان لإعطاء الحصص للذكور والإناث كل على حدة، إلا أن الأعداد الكبيرة للطلبة، بحسب العربيات، دفعتهم لنقل الحصص إلى غرفة تجارة السلط التي وفرت بدورها قاعات مناسبة لأعداد الطلبة الذي تجاوز عددهم 250 طالبا وطالبة في اليوم الواحد.

ويثني العربيات على التعاون الكبير من قبل كوادر غرفة تجارة السلط التي بدورها تعاونت مع أعضاء المبادرة ومع الطلبة وسهلت دخولهم إلى القاعات ووفرت أماكن مناسبة للدراسة.

وأخذت المبادرة بعين الاعتبار تسهيل وصول الطلبة إلى مكان انعقاد الحصص،وفق العربيات، وذلك في أوقات تناسب الجميع؛ حيث قسمت الجلسات على فترتين صباحية للإناث ومسائية للذكور، مدة الجلسة الواحدة ستون دقيقة.

التجاوب الكبير من قبل الأهالي كان واضحا مع المبادرة، وفق العربيات، من خلال مرافقتهم لأبنائهم وبناتهم إلى مكان انعقاد الجلسات التعليمية.

ويبين العربيات “أن أزمة المعلمين تلقي بظلالها على أولياء الأمور خصوصا في مرحلة الثانوية العامة؛ حيث عبر العديد من الأمهات والآباء عن قلقهم إزاء الأزمة التي أضرت بالطلبة”، متمنين حلها بأقرب وقت، ومعتبرين هذه المبادرة طوق النجاة.

ويشير العربيات إلى حق طلبة مدينة السلط، وأن عليهم أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي وإنما البحث عن حلول تمكنهم من الحصول على حقهم بالتعليم.

ولا تكتفي المبادرة، بحسب العربيات، بإعطاء دروس طلبة التوجيهي وحسب، وإنما تقوم أيضا بتنظيم برامجهم الدراسية وتمكنهم من وضع خطة لإنهاء موادهم الدراسية بالوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، فضلا عن عمل “جروبات” عبر “واتس اب” لمناقشة الأمور المتعلقة بالدراسة. ويؤكد أن المتطوعين لا يألون جهدا في تقديم الفائدة لطلاب وطالبات الثانوية العامة.

الرؤية من وراء هذه المبادرة تكمن في الاستجابة الاجتماعية لأي أزمة تمر بها المدينة، بحسب العربيات، الذي يلفت إلى سعيهم الدائم للخروج من الأزمات وتجاوز السلبيات، مؤكدا أن أبناء المدينة قادرون على تجاوزها من خلال التكافل الاجتماعي.

وينوه العربيات إلى أنهم، ومن خلال هذه المبادرة، يؤكدون أن مصلحة الطالب هي أولا في القضية التعليمية، والأولى أن يتم تسوية الأمور بدون المساس بحقه في التعليم.

مبادرة “مصلحة الطالب أولا”، ستبقى مستمرة حتى بعد تجاوز أزمة التعليم، وفق العربيات؛ حيث سيستمر المتطوعون بإعطاء دروس في الفرعين الأدبي والعلمي للطلاب غير القادرين على دفع تكاليف الدروس الخصوصية بالمراكز.

ويضيف أن المبادرة يوجد لديها قاعدة بيانات لأوضاع الطلبة الاقتصادية، وفي حال فك الإضراب ستستمر المبادرة بتدريس الطلبة ذوي الدخل المحدود.

وتواصلت المبادرات المحلية لتعويض طلبة الثانوية العامة الذين يبلغ عددهم 100 ألف طالب وطالبة كان يفترض أن يلتحقوا بمقاعدهم الدراسية للعام 2019-2020 في مختلف محافظات المملكة؛ حيث تقدم متطوعون من المعلمين المتقاعدين والأكاديميين لتدريس طلبة التوجيهي في خطوة تعالج الآثار السلبية لعدم التحاق الطلبة بمدارسهم بسبب إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع.

وفي محافظة العقبة، انطلقت مبادرة “لمصلحة الطالب”، لتعويض طلبة الثانوية العامة والبدء بدراسة المنهاج الدراسي المقرر بعد تعطل العملية التعليمية في المملكة بسبب الإضراب.

وتجاوز عدد الطلبة المشاركين والملتزمين بالدروس المجانية التي يقدمها معلمون متطوعون في غرفة تجارة العقبة الـ400 طالب وطالبة.

وبدورها، دعت مديرية التربية والتعليم في لواء عين الباشا طلبة التوجيهي، ذكوراً وإناثاً، لحضور حصص في مختلف المواد الدراسية بمدرسة “منارة الأمل” في عين الباشا، بعدما خصصت المدرسة عددا من الغرف الصفية بإشراف معلمين متخصصين وأصحاب خبرة من القطاع الخاص وعدد من المعلمين المتقاعدين مجانا لمساعدة طلاب التوجيهي على البدء بالدراسة إلى حين فك الإضراب.

كما أطلقت الجمعية التعاونية في غور فيفا بالتعاون مع نادي شباب غور الصافي مبادرة تطوعية لتدريس طلبة الثانوية العامة لتعويضهم عما فاتهم من دروس نتيجة إضراب المعلمين.

وجاءت هذه المبادرة بدعم من شركة البوتاس العربية بفتح صفوف تعليمية في الجمعيات الخيرية والأندية الرياضية لتدريس طلبة التوجيهي المباحث التعليمية لتخفيف الأعباء المادية عن ذويهم وتعويضهم عن الحصص الفائتة بسبب إضراب المعلمين، وستواصل المبادرة الحصص الدراسية حتى بعد فك الإضراب بهدف تقوية الطلبة استعدادا لامتحان الثانوية العامة.

ومن جهته، يعتبر أخصائي علم الاجتماع التربوي الدكتور محمد جريبيع، هذه المبادرات التطوعية، جهدا مقدرا من أصحابها الذين يمتلكون حسا عاليا من المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا الوطن.

ويجد جريبيع أن هذه المبادرات انطلقت من إحساس بمسؤولية اجتماعية تجاه واقع صعب يعيشه طلبة الثانوية العامة بسبب إضراب المعلمين، بدون وجود أي حلول واضحة في الأفق. ويقول جريبيع “هذه المبادرات تأتي كحلول مؤقتة لمشكلة عدم التحاق طلبة الثانوية العامة بمقاعدهم الدراسية لحين الوصول لحل جذري للمشكلة”، منوها إلى أن أهمية هذه المبادرات ترتبط بأهمية مرحلة التوجيهي في الأردن باعتبارها مرحلة تحديد مصير بالنسبة للأسر. ويعزز هذا النوع من المبادرات المحلية من المسؤولية المجتمعية في محاولة لتقديم الحلول لحين انتهاء أزمة إضراب المعلمين.