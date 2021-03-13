مصلحة تركيا في عودة الاتفاق النووي الإيراني

تقرير خاص – (أحوال تركية) 12/2/2021

تبدو تركيا حريصة على إحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة بينما تحاول المنطقة التكيف مع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض. ففي 29 كانون الثاني (يناير)، تحدث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن الموضوع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وقال إن تركيا تأمل في أن تعود الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق ويعود التعاون في القضية النووية مع إدارة بايدن. وأضاف أنه يأمل في “رفع العقوبات والحصار المفروضة على الشقيقة إيران”.

وقال زميل المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، الدكتور حميد رضا عزيزي، معقباً أن هذا الشعور يميز تركيا عن جيرانها في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل أو أغلب الدول العربية.

وتابع متحدثاً إلى موقع أحوال تركية: “على عكس بعض الدول الأخرى في المنطقة، تؤيد تركيا على ضرورة إحياء الاتفاق النووي”. بالنسبة لأنقرة، ستقلل العودة إلى الدبلوماسية من حالة انعدام الأمن في المنطقة، وسط التوترات المتصاعدة بين جارتها من جهة، وأهم حليف لها في الناتو من جهة أخرى.

في آخر سنة من ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وصلت حدة الخلاف بين واشنطن وطهران إلى درجة أزعجت تركيا. فبعد ضربة الطائرة من دون طيار التي أطاحت بالجنرال الإيراني قاسم سليماني العام الماضي، دعت تركيا إلى وقف التصعيد بسرعة، وهو موقف كررته مرة أخرى بعد اغتيال إسرائيل المزعوم لعالم نووي إيراني في وقت لاحق من السنة نفسها.

كما ضغطت حملة “أقصى قدر من الضغط” التي أطلقها ترامب على تركيا لخفض كمية وارداتها من الطاقة من إيران، التي كانت في السابق واحدة من أكبر مورديها. وانتقد الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في ذلك الوقت، لكنه اضطر للامتثال في نهاية المطاف.

وفق عزيزي، فإن خفض التوتر سيكون موضع ترحيب لدى تركيا، خاصة إذا أدى إلى تفادي أي حالة من عدم الاستقرار كانت ستصبح مشكلة لتركيا بصفتها جارة إيران. وأوضح: “لهذا السبب، أعتقد أن إحياء الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة يخدم المصالح الأمنية لتركيا”.

في ظل حملة الضغط الأميركية على إيران، تقوَّض موقف تركيا بشكل غير مباشر من خلال تحركات أخرى لاحتواء طهران، من أبرزها تطبيع العلاقات بين خصوم إيران العرب وإسرائيل. ورأى مراقبون في “اتفاقيات أبراهام” التي وقعتها الإمارات والبحرين وإسرائيل ضربة خطيرة لموقع إيران في الشرق الأوسط. لكن آخرين أشاروا إلى أن تركيا تعرضت للتهميش بسبب هذه التطورات أيضاً، نظراً لضعف علاقتها مع البلدان الموقّعة على الاتفاقيات. وقال عزيزي لموقع أحوال تركية أن هذه العملية كانت عاملاً مهماً بالنسبة لمواقف كل من إيران وتركيا.

وذكر عزيزي أن أي تحسن في علاقات تركيا مع الدول العربية وإسرائيل تُرجم إلى مزيد من الضغط على إيران، والعكس صحيح. ففي السنوات الأخيرة، حددت إسرائيل والإمارات والسعودية تركيا على أنها تشكل تهديداً يمكن مقارنته بإيران. وفي السنة المنقضية، وصف مدير جهاز المخابرات الإسرائيلية تركيا بأنها “التهديد الحقيقي”، بينما ذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ذات مرة الاثنين معا كجزء من “مثلث الشر”.

وجدت إيران وتركيا نفسيهما على نفس الجانب عندما قاطعت دول الخليج قطر. كما عملتا معاً في سورية دبلوماسياً مع روسيا في إطار ما يسمى بـ”عملية أستانا” التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية السورية التي استمرت عقداً.

وبعيدا عن أهدافهما الجيوسياسية، تجمع عوامل أخرى تركيا وإيران. وأشار عزيزي إلى الفترة الطويلة التي مرت من دون نشوب نزاع مفتوح بين الجارتين، وهي “أطول من تاريخ بعض البلدان”، ويمكن أن يرجع ذلك إلى روابط “اجتماعية وتاريخية وثقافية قوية”. ومع ذلك، تبقى الطموحات الجيوسياسية المتنافسة قائمة، والتي ما تزال تؤثر على هذه العلاقة. وهي تمنع تحقيق درجة أكبر من التقارب، لكنها ليست العامل الذي يجعل العلاقة بين البلدين متماسكة.

كان هذا واضحاً في الصراع الأخير الذي شهدته منطقنة “قرة باخ” عندما قاتلت حليفة تركيا، أذربيجان، من أجل استعادة الأراضي المتنازع عليها من أرمينيا. وفي ذلك الصراع، وقعت إيران في مأزق بسبب الحرب حين أعلنت بعض الفصائل دعمها لأذربيجان الشيعية على أسس عرقية، مع وجود أكثر من 20 مليون إيراني من أصول أذرية. وقد اتخذت الحكومة في طهران موقفاً وسطاً، حيث رفضت تمكين أنقرة لباكو من الانخراط في حملة عسكرية رأت أنها تعزز الوجود الإسرائيلي في المنطقة بالنظر إلى التقارب بينها وبين أذربيجان.

وقال عزيزي أن “هناك اعتقاداً قوياً في إيران بأن الحرب كانت مبادرة من أردوغان”، وليس مبادرة من الرئيس الأذري، إلهام علييف.

بعد ذلك، صادقت إيران على الهدنة التي توسطت روسيا فيها والتي أنهت القتال في 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنها كشفت عن شكوكها في الطموحات التركية والحساسيات الاجتماعية والثقافية. فعلى سبيل المثال، تلا أردوغان قصيدة في باكو، والتي رأت طهران أنها تدعو إلى الانفصالية الأذرية، مما أثار أعمال شغب مناهضة لتركيا في مدينة تبريز الإيرانية.

ووصف عزيزي هذه الواقعة بأنها “مثال جيد على كيفية رؤية إيران لموقعها” بعد الصراع، وقال أن رد الفعل على خطاب أردوغان يدل على عدم ارتياح طهران. وأضاف: “ربما بالغت إيران في رد فعلها، ولكن عندما يتعلق الأمر بقرة باخ، تشعر طهران بالقلق من أن النفوذ التركي المتزايد سيكون على حسابها”.