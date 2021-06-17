مصمم مواقع يطلق على ابنه اسم «HTML» تكريماً لمهنته

مانيلا- في تكريم واضح لمهنته، أطلق مصمم مواقع إلكترونية فلبيني على ابنه المولود حديثاً اسم «HTML»، وهو اختصار لمصطلح «Hypertext Mark – up Language»، أي لغة ترميز النص الفائق، وهي اللغة التي تستخدم في إنشاء وتصميم صفحات ومواقع الويب.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أكد والد الطفل ماك باسكوال انتشار الأسماء غير الشائعة في عائلته. وأوضح، أن اسمه هو اختصار لكلمة «معكرونة macaroni»، في حين تدعى إحدى شقيقاته «سباغيتي spaghetti»، وقد قامت بتسمية طفليها «جبن بيمينتو وجبن باميزان Pimiento Cheese وParmesan Cheese»، كما تدعى شقيقته الأخرى «Sincerely Yours» والتي تعني بالعربية «خالص التقدير».

وأشار ماك إلى أن طفله «HTML» ولد بصحة جيدة، ويزن 2.25 كيلوغرام.

وقالت والدة الطفل، سالي رايو باسكوال، إنها سعيدة بالاسم، وإن أقاربها أبدوا إعجابهم به.

وأثار الاسم سخرية واستغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قالوا، إنه سيجعل حياة الطفل صعبة في المستقبل، حيث سيجعله «هدفا للمتنمرين».-(وكالات)