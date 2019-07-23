“مصنع الأفكار” يعقد ورشة متخصصة في التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد

إبراهيم المبيضين

عمان – يترقب الثلاثيني عبدالله إبراهيم انعقاد ورشة العمل المتخصصة التي ينظمها الأسبوع الحالي مصنع الأفكار “TechWorks” للاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات التي تقوم عليها تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويقول إبراهيم الذي يعمل في احدى منظمات المجتمع المدني ويحمل شهادة في ادارة المشاريع وانظمة المعلومات الادارية إن “هذه الورشة لم توفر له الفرصة فقط للاطلاع على أحدث التقنيات ولكنها أتاحت له الفرصة للاطلاع على الافكار الجديدة والتعرف على شباب ومتخصصين في هذا المجال ما سيحفزه على ابتكار افكار جديدة او البناء على افكار موجودة لمشاريع يمكن ان تخدم عمله في المنظمة التي عمل فيها”.

وعبدالله ابراهيم هو واحد من بين 17 فردا يشاركون منذ بداية الاسبوع في ورشة عمل تدريبيّة متخصصة في مجال التصنيع الرقمي والطباعة الثلاثيّة الأبعاد ينظمها ” مصنع الأفكار TechWorks، وتنتهي يوم الخميس.

وبحسب المديرة التنفيذية لمبادرة ” مصنع الافكار” – احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد – رولا حبش تضمنت هذه الورشة وهي الاولى من نوعها في الاردن التدريب على استخدام آلة طباعة ثلاثيّة الأبعاد مميزة جداً، والوحيدة الموجودة في الأردن ، مشيرة الى ان هذه الآله تتميز بقدرتها على طباعة تصاميم كبيرة الحجم، تتجاوز أبعادها .

وقالت حبش ان “الفئات المستهدفة من الورشة هم من المصممين والمهندسين والفنانين والمهتمين في مجال الطباعة الثلاثية الأبعاد، إذ جاء اختيار المشاركين بناء على دعوة مفتوحة للجميع للتسجيل”.

واوضحت حبش أن الدورة يقدمها خبراء عالميون Guru في مجال التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثيّة الأبعاد معتمدين من مؤسسة فاب فاونديشن العالميّة (Fab Foundation) التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)

واكدت أن عقد الورشة يأتي كجزء من سلسلة ورشات عمل تدريبيّة ينفّذها مصنع الأفكار، وخصوصا في مجال التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الابعاد التي تعد واحدة من التطبيقات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة.

وقالت حبش إن “مفهوم مختبر التصنيع الرقمي (Digital Fabrication Lab) يعتبر من المفاهيم الحديثة على مستوى العالم، إذ أطلقه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في العام 2005، ويمكن وصفه بأنه مرفق يحتوي على الآلات والأدوات التقنية الحديثة التي تسهّل عمليّة التصنيع وتعتمد بشكل رئيسي على الأفكار المبتكرة ومستوى الإبداع لدى المستخدمين.

ويمكن تعريف الطباعة ثلاثية الأبعاد هي إحدى طرق التصنيع الحديثة حيث يمكن تصنيع منتج ثلاثي اﻷبعاد مجسم وملموس من خلال تصميمه على الحاسوب ومن ثم طباعته (تصنيعه) بالطابعة ثلاثية اﻷبعاد، إذ تتم عملية الطباعة عن طريق رص طبقات الخامة فوق بعضها البعض حتى يكتمل شكل الجسم المطلوب.

ويمكن للطابعة ثلاثية اﻷبعاد طباعة (تصنيع) منتج معقد جداً وبخامات مختلفة وتستخدم في مجالات عديدة منها الطيران والفضاء والهندسة والطب والبناء والتعليم والترفيه مثل طباعة الطعام والإكسسوارات.

وعن مبادرة ” مصنع الأفكار TechWorks:” كواحدة من مبادرات مؤسسة ولي العهد اوضحت حبش بانها عبارة عن مختبر تصنيع رقميLab Digital Fabrication يضم عددا من الآلات الحديثة مثل الطابعات الثلاثيّة الأبعاد وماكينات الليزر، وهو أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد.

وكان الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، افتتح ” مصنع الافكار” في شهر أيار(مايو) من العام 2018 .

الى ذلك، قالت حبش إن مصنع الافكار يعتبر مساحة للمصنعين Maker Space الراغبين بتطوير أفكارهم وإبداعاتهم إلى تصاميم ونماذج أولية تمكنهم من إطلاق شركات ناشئة وتسجيل براءات اختراع ذات جدوى اقتصاديّة، واشارت الى انه تم إنشاء هذه المبادر بهدف دعم الشباب وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

وقالت : ” جاء اطلاق المبادرة بهدف توفير مركز مثالي للمبدعين المحليين والدوليين لتنفيذ وتطبيق أفكارهم، وتأهيل الشباب الأردني باكتساب مهارات التصنيع الرقمي المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة.

ويضم “مصنع الأفكار”، عدداً من الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة والأقسام أبرزها مركز التميّز للتقنيات ثلاثية الأبعاد ويضم عدداً من الطابعات ثلاثيّة الأبعاد التي تعتبر إحدى الركائز الأساسيّة لمواكبة الثورة الصناعية العالمية الرابعة.

وكانت دراسة عالمية سابقة لمؤسسة ” اي دي سي” توقعت أن يسجل الانفاق العالمي على الطباعة ثلاثية الابعاد العام الحالي 2019 حوالي 14 مليار دولار

وتوقعت الدراسة كذلك أن يستمر الإنفاق على الطباعة ثلاثية الأبعاد بالازدياد والنمو وبمعدل نمو سنوي يصل الى 18.4 % حتى العام 2022.

كما توقعت الدراسة أن يسجل الانفاق العالمي على الطباعة ثلاثية الابعاد 23 مليار دولار في العام 2022.

وتشمل الارقام التي نشرت في الدراسة : الانفاق على المعدات، الانفاق على المواد، الانفاق على البرمجيات، والانفاق على الخدمات.