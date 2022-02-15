مصورون في “اكسبوجر”: الصورة تمنح الأشخاص صوتا مدويا

الشارقة -الغد- أكد نخبة من المصورين العالميين المشاركين في المهرجان الدولي للتصوير “اكسبوجر” أن للصورة قوة عابرة للحدود، وهي تتحدث بلغة عالمية يفهمها العالم، مما يفسر التأثير الذي تتركه العديد من الصور وتغير به حياة الأفراد والمجتمعات، ويضع على عاتق المصورين مسؤوليات كبيرة من خلال إبرازهم جماليات الحياة، وتوثيق حياة الناس وثقافاتهم لمشاركتها مع العالم، بما يسهم في دعم التواصل الحضاري الإنساني.

جاء ذلك خلال جلسة ملهمة ضمن فعاليات الدورة السادسة من المهرجان في إكسبو الشارقة، عقدت تحت عنوان “قوة التصوير الفوتوغرافي”، وتحدث فيها كل من المصورين العالميين: جوردان هاموند، ودانيال كوردان، وكريس رينييه، وكيو تي لانج، وأدراها المصور إيلايا لوكاردي.

وفي تقديمه للجلسة، أكد إيلايا لوكاردي أن الصورة سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون دافعاً إلى حب الحياة والطبيعة والتراث، وغيرها من الموضوعات التي يرصدها المصورون، كما من المحتمل أن تكون أداة لإغراء الناس بتلك الأماكن، وزيارتها، والعبث فيها.

وأشار إيلايا إلى أن المصور تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في الرصد والتوثيق ونقل ما يلتقطه ومشاركته مع الناس، ومع ذلك فإنه يرى أن المصور لا يملك عصا سحرية يغير بها العالم دفعة واحدة، ومن لم يستطع أن يقوم بالأمور العظيمة، يمكنه أن يتقن أداء الأمور الصغيرة، ليكون تأثيرها بعيد المدى.

وحول مجاله الذي تخصص فيه قال كريس رينييه: “تخصصت في رصد الثقافات وأسرارها، ثم رأيت أن هناك مزيجا رائعا بين فن التصوير وأدوات التوعية والحماية، من خلال القوة التي يحظى بها هذا الفن، لذلك فإنني بمشروعي الفني الثقافي أمكن المجتمعات الأصلية من نقل ثقافتها إلى العالم، وتبادل جماليات قصصها التراثية عن طريق الصورة”.

بدوره، قال دانيال كوردان: “من العوامل التي ظهرت فيها قوة الصورة أنني استخدمتها مع زوجتي كأداة علاجية، حيث تقوم زوجتي بالعلاج بالفن، وذلك بعد أن لمسنا أثر الصورة في بث روح التفاؤل والراحة لدى الناس، وتغير حال الشخص المتوتر لما تبعث في نفسه من الهدوء والسكينة”.

من جهته، أشار كيو تي لانج إلى أن مشروعه بدأ بعدما توجه إلى الولايات المتحدة، ووقع في غرام الحدائق الوطنية المنتشرة هناك، فرأى أن من واجبه أن يرسل صور ذلك الجمال الأخآذ للعالم، ويبث مشاعره تجاه تلك الأماكن الرائعة عن طريق العدسة، ليعيش كل من يشاهد صوره ما عاشه على أرض الواقع، مؤكداً أن الصورة تصل للناس كافة، بمختلف مستويات ثقافتهم وتعليمهم.