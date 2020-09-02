حياتناسياحة وسفر

مصور يوثق غرابة قرية غيّه السعودية التي تجلس فوق حمم بركانية ملساء

منذ ساعتين
قرية غيّه في منطقة عسير
قرية غيّه في منطقة عسير

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

دبي– مساحات ملساء الشكل تتخللها بقع خضراء مورقة. هذا ما ستراه عند النظر إلى قرية غيّه السعودية من الجو.

وتحتضن المملكة العربية السعودية العديد من القرى المثيرة للاهتمام، مثل القرى المعلقة التي تتواجد في شمال عسير، إلى قرية ذي عين التراثية في منطقة الباحة التي تتميز بجمال طريقة بنائها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وأما قرية غيّه في منطقة عسير، فهي قرية أخرى من شأنها أن تخطف أنفاسك.

أعجوبة تعانق الضباب.. مصور يوثق غرابة قرية غيّه بالسعودية التي تجلس فوق حمم بركانية ملساء
بُنيت قرية غيّه على حمم بركانية متحجرة.

ويهتم المصور السعودي حسن الحريصي على إبراز الزوايا المميزة التي تحتضنها بلاده، وشجعه ذلك على توثيق قرية غيّه التي تقع على جبل تهوي.

وإذا كنت تظن أن زيارة القرية تجربة مميزة، فمن شأن هذا الفيديو الجوي الذي التقطه الحريصي أن يُظهر لك أيضاً الصورة الشاملة لجمال التشكيلات الصخرية التي تجلس عليها القرية.

وعند حديثه عن القرية مع موقع CNN بالعربية، قال المصور إنها عبارة عن “عدة منازل متقاربة في قلب جبل بركاني يتميز بطبيعة صعبة”.

أعجوبة تعانق الضباب.. مصور يوثق غرابة قرية غيّه بالسعودية التي تجلس فوق حمم بركانية ملساء
تُعد قرية غيّه في المملكة العربية السعودية قرية أثرية فريدة.

وأضاف المصور أن سكان جنوب السعودية وظفوا مزايا هذه المنطقة لصالحهم، فهي تُعد “قرية محصنة”، وفقاً لتعبيره.

وبُنيت هذه القرية فوق حمم بركانية متحجرة بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة خارجية المملكة العربية السعودية عبر “تويتر”.قد يهمك أيضاً

قرية سعودية مهجورة يعود تاريخها لأكثر من 500 عام.. لماذا هجرها أهلها؟

ويصل ارتفاع هذه القرية الأثرية، التي تعانق الضباب، إلى أكثر من 700 متر، وفقاً للوزارة.

ومثلما توحي به منظر الصخور الملساء فيها، أكد السعودي أن رحلة الوصول إلى غيّه تتخللها بعض المخاطر.

ولذلك، يجب توخي الحذر عند التسلق وبذل الجهد البدني في الطريق إليها بسبب صخورها الملساء ذات الارتفاعات الشاهقة.

وقد تكون صعوبة الوصول إليها هي ما جعلت القرية بهذه الدرجة من الجمال، وبعيدة عن الناس، وفقاً لما قاله الحريصي.

وزار المصور القرية عدة مرات في السابق، ووثق تفاصيلها في عام 2019.قد يهمك أيضاً

مصور سعودي يوثق “أمواج البحار المتحركة” فوق جبال السعودية

ومن المواقع التي وثقها المصور في السعودية أيضاً هي جبال القهر وتكويناتها الصخرية غريبة الشكل، كما أنه أدهش مستخدمي التواصل الاجتماعي في بداية عام 2020 عن طريق مقطع فيديو يُظهر موجة من الغيوم التي تتحرك بانسياب فوق قمم المملكة.CNN بالعربية

الوسوم

مقالات ذات صلة

سيارة رولز رويس الشبح 2021

“رولز رويس” تطلق طرازاً جديداً من “الشبح” رغم ركود سوق السيارات

منذ ساعتين
دينزل واشنطن وشادويك بوسمان

دينزل واشنطن عن شادويك بوسمان: كان روحًا لطيفة

منذ ساعتين
قالت "أوبر" إن ميزة "السيلفي" لا تستخدم تقنية التعرف على الوجه.

أوبر تطرح خاصية جديدة تلزم الركاب بإرسال سيلفي بالكمامة

منذ ساعتين
ضربة الشمس

الإسعافات الطبية الأولية للمصاب بضربة الشمس

منذ 3 ساعات
انتخابات 2020
69 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock