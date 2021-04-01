مصير الانتخابات الفلسطينية على المحك

نادية سعد الدين

عمان – يرتبك المشهد الانتخابي الفلسطيني بشكل أكبر مع إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة على مفاجآت غير محسوبة قد تقلب معالم الخريطة الانتخابية، وسط تكهنات متضاربة حول مصير عقد الانتخابات في موعدها أمام الانقسامات الأخيرة في حركة “فتح”، والرفض الإسرائيلي لإجرائها في مدينة القدس المحتلة.

المفاجأة الأثقل وزناً جاءت من داخل عقر حركة “فتح”، أمس، بانسحاب عدد من المترشحين على قائمة الحركة بعد تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية احتجاجاً ضد آلية تشكيلها، مما يزيد من عمق الأزمة الحاصلة بعد الضربة الموجعة التي تلقتها على يد القيادي الأسير في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي، بمشاركته للقيادي ناصر القدوة في قائمة موحدة منشقة ومنافسة للحركة “الأم”.

ولم يكن البرغوثي ضمن قائمته المشتركة مع القدوة والتي أطلقا عليها اسم “الحرية”، مما قد يشي ربما باستعداده لمنافسة الرئيس محمود عباس في الانتخابات الرئاسية، المقررة في شهر تموز (يوليو) القادم، حيث قاد الحركة المنشقة كل من القدوة والسيدة فدوى البرغوثي، زوجة مروان، بالإضافة إلى شخصيات من خلفيات متنوعة.

وبذلك؛ تدخل حركة “فتح” المعركة الانتخابية بثلاث قوائم منفصلة، وفق ما تم تسجيله عند إغلاق باب الترشح والتعديل على القوائم، وهي قائمة “حركة فتح” الرئيسة، وقائمة البرغوثي القدوة “الحرية”، وقائمة “تيار الإصلاح الديمقراطي”، بقيادة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

وقد يؤثر هذا التشرذم في نتائج الانتخابات، في حال أجريت في موعدها، وذلك بعدما أعلن الأستاذ في جامعة الأزهر بغزة، رياض الأسطل، انسحابه من قائمة الحركة “احتجاجا على الاختيار اللامسؤول الذي تجاهل حجم الناخبين في خان يونس، كما تجاهل رأي القاعدة الجماهيرية، ورأي التقارير المرفوعة، السلوك الذي لا يمثل روح حركة فتح”، وفق ما جاء عبر موقعه على الفيسبوك.

وتزامن ذلك مع إعلان الأستاذ الدكتور، محمد أبو حميدة، المحاضر في جامعة الأزهر بغزة، انسحابه أيضاً من قائمة الحركة، عبر موقع “فيسبوك”، من دون إبداء الأسباب.

يأتي ذلك بعدما سجلت حركة “فتح”، قائمتها رسمياً لدى لجنة الانتخابات المركزية، باسم قائمة “حركة فتح” وتحمل شعار العاصفة.

مشهد انتخابي مربك

أدخل البرغوثي الانتخابات في حالة من الاضطراب بعدما طرح قائمة مترشحين منافسة لحركة “فتح”، التي ينتمي إليها، مما شكل تحدياً مباشراً للرئيس محمود عباس، بتسجيله مع القدوة قائمة مشتركة أطلقا عليها اسم “الحرية”.

ومن المحتمل أن تثير خطوة البرغوثي المخاوف لدى قيادة “فتح” وتؤدي الانقسامات الداخلية إلى خسائر في الانتخابات، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد تداعياتها على مصير عضوية البرغوثي في الحركة، عما إذا كان سيلقى نفس مصير القدوة الذي تم فصله منها مؤخراً.

وتهدف قائمة “الحرية”، طبقاً للقدوة، إلى إحداث “تغيير جذري في الحالة الفلسطينية”، حيث جاءت نتاج عمل مشترك بين الملتقى الديمقراطي الوطني، وهو تجمع شخصيات وطنية وأكاديمية واعلامية برئاسة القدوة، ومروان البرغوثي.

وليس مستبعداً أن يشكل البرغوثي، الذي يحظى بقاعدة شعبية وازنة، تحدياً للرئيس عباس، في حال قرر منافسته بالانتخابات الرئاسية، مثلما قد تشكل قائمته تحدياً أيضاً لقائمة “فتح” الرئيسة في الانتخابات التشريعية، والتي يتقدمها نائب رئيس الحركة، محمود العالول، واللواء جبريل الرجوب الذي أحاله الرئيس عباس على التقاعد بعد ترقيته، كخطوة للاستعدادات الانتخابية.

ولم يكن تشكيل قائمة “فتح”، التي تضم 132 شخصية تعادل عدد أعضاء البرلمان من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المُحتلة، بالأمر اليسير، إذ جاء عقب خلافات واعتراضات على بعض أسماء المترشحين، فيما اعتذر عدد منهم عن الترشح ضمن القائمة الرسمية بسبب تأخر طرح أسمائهم فيها.

وقد تحالفت القائمة، وفق أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، “مع فصائل جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية”.

وأوضح أن “كافة الفصائل ممثلين في القائمة باستثناء جبهة التحرير العربية، التي ستدعم القائمة دون وجود ممثل لها”.

وقبل ذلك، سلم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، طلب ترشيح قائمته لانتخابات المجلس التشريعي تحت اسم “معا قادرون”، فيما سجلت حركة “حماس” قائمتها للانتخابات، تحت اسم “القدس موعدنا”، مؤكدة رفضها تأجيل الانتخابات الفلسطينية “تحت أي ذريعة”.

36 قائمة انتخابية

من جانبه، قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، أن 36 قائمة تقدمت للترشح للانتخابات، مبيناً أنه لا يوجد انسحاب أو استبدال للمترشحين داخل القوائم.

وأوضح أن اللجنة ستنظر حتى 6 نيسان (إبريل) الجاري في طلبات الترشح للقوائم والمترشحين، للبت فيها برفضها أو قبولها، على أن تنشرها بعد ذلك لمنح حق الاعتراض خلال يومين، ومن ثم حق الرد لثلاثة أيام، بحيث من يتحفظ على قرار اللجنة يتوجه للمحكمة للطعن خلال 3 أيام من تبليغه.

وبين طعم الله أن المحكمة يكون أمامها 7 أيام للنظر في الطعون، حيث يكون قرارها غير قابل للاستئناف، مشيراً إلى أنه وحتى تاريخ 29 نيسان (ابريل) الحالي، سيُسمح لأي قائمة بالإنسحاب، فيما سيتم يوم 30 نيسان الجاري نشر القوائم النهائية والبدء بالدعاية الانتخابية.