مضيفة طيران تحذر من تنظيف الأسنان في حمام الطائرة

حذرت مضيفة طيران المسافرين من تنظيف أسنانهم بالفرشاة في حوض الحمام.

وحثت المضيفة السابقة التي عملت مع شركة طيران كبرى الركاب على تجنب استخدام المراحيض بعد الاضطرابات أو أوقات الوجبات.

وقالت إنه أقذر مكان على متن طائرة.

وشاركت خبيرة السفر بعض المعلومات المجهولة، مثل عدد مرات تنظيف المرحاض ولماذا لا يجب تنظيف الأسنان في الحوض.

تنظيف المراحيض

قالت عضو طاقم الطائرة السابقة، إن “جزءاً مهماً الطيران هو التدوير، ما يعني في بعض الأحيان أن التنظيف الكامل والعميق لمرحاض الطائرة ليس ممكناً دائماً بسبب ضيق الوقت والأولويات الأخرى”.

وأضافت “بشكل عام، تُمسح المقصورات سريعاً قبل الرحلة مباشرة. ثم أثناء الرحلة، تُفحص كل نصف ساعة أو نحو ذلك، ولكن مرة أخرى، إذا كانت هناك أشياء أكثر إلحاحاً، لا يعود ذلك من الأولويات”.

وفي نفس السياق، أضافت أنه يجب إفراغ خزانات الصرف الصحي بشكل مثالي بمجرد هبوط الطائرة.

ومع ذلك، ولأن 2022 عاماً مزدحماً بشكل خاص للسفر، فقد يمر يومان قبل إفراغها بشكل صحيح. وإذا فاض خزان الصرف الصحي، فهناك خطر انفجار الأنابيب وقد تصل محتوياتها إلى الطائرة، كما حدث سابقاً.

أسوأ أوقات استخدام الحمام

وقالت المضيفة السابقة، إن أسوأ وقت لاستخدام الحمام، قبل الإقلاع، وفي نهاية الرحلة، خاصةً أثناء بالرحلات الطويلة.

تنيظف الأسنان في الحوض

ودعت المضيفة إلى تجنب تنظيف الأسنان في الحمام، لأن الماء في الطائرة “من خزان واحد، دون تصفية” ناصحةً باستخدام مياه معبأة وتجنب حمل فرشاة الأسنان أو كيس الغسيل إلى أي مكان بالقرب من مرحاض الطائرة.

ونصحت أيضاً بوضع قناع قبل دخول الحمام، لأن التهوية سيئة فيه، فهو عبارة عن خزانة، دون هواء نظيف، وهذا يعني تنفس الهواء الذي تنفسه كثيرون خاصة إذا كانت رحلة طويلة، كما يمكن استنشاق جزيئات البراز فيه بسبب تدوير الهواء بعد شطف المرحاض، حسب “ميرور” البريطانية.

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