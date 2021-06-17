“مطارات أوروبا”: تعافينا المالي من “كورونا” سيستغرق 10 سنوات

عمان- قال مجلس المطارات الأوروبية اليوم الخميس، إن التعافي المالي للمطارات في دول التكتل من أزمة جائحة كورونا، سيستغرق عشر سنوات على الأقل.

وتوقع المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن تؤدي تداعيات أزمة كورونا إلى زيادة المديونية على قطاع الطيران الأوروبي الذي اقترض 20 مليار يورو (8ر23 مليار دولار) خلال 2020.

وأضاف أن “إيرادات المطارات الأوروبية ستبقى غير كافية لتلبية احتياجات الاستثمار، وسداد الديون حتى عام 2032 على الأقل”.

وأشار إلى أن المطارات الأوروبية تلقت مساعدات أقل في مواجهة الوباء، مقارنة بشركات الطيران، مما جعل إصلاح تمويل عمليات المطارات ضرورة ملحة، سيما على سقف الرسوم التي تدفعها الشركات.كما تنبأ المجلس بأن يشهد نشاط المطارات ذروة ستتطلب موارد كبيرة، إضافة إلى أنه سيكون هناك “فترات إقبال ضعيفة”.

ولفت البيان الى أن “التكاليف للمطارات سترتفع، لكن الإيرادات ستظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة”، وأن حركة الركاب لن تعود إلى المستوى المسجل في عام 2019 حتى عام 2025 على أقرب تقدير.

وتأثر قطاع الطيران الأوروبي بشدة بالأزمة الصحية نتيجة سلسلة من القيود على الحركة، خاصة بعد أن تراجعت إيراداتها الإجمالية بنسبة 60 بالمئة، وتكبدت خسائر بقيمة 12 مليار يورو (28ر14مليار دولار) خلال 2020، بحسب المجلس.

وانهار الطلب العالمي على السفر الجوي خلال العام الماضي، مسجلا انكماشا بنسبة فاقت 90 بالمئة ببعض الأشهر، جراء مخاوف الإصابة بفيروس كورونا. كما يُشارالى أن قطاع السفر يُعد أكثر القطاعات تضررا بجائحة كورونا خلال عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراتها على القطاع حتى عام 2024، وفق تقديرات سابقة للإتحاد الدولي للنقل الجوي”إياتا”. -(بترا)