مطاردة 40 بقرة إثر فرارها من مسلخ في أمريكا

لوس انجليس- هربت حوالى أربعين بقرة من مسلخ كانت تمضي فيه أيامها الأخيرة قبل الذبح، ما دفع بالشرطة إلى إطلاق عملية بحث واسعة في منطقة سكنية في شرق لوس أنجليس.

وقد جابت الأبقار الهاربة الشوارع الضيقة في بوكو ريفيرا حيث تخطت السياجات الفاصلة أو استلقت على المساحات العشبية في المنازل، وفق ما أظهرت صور عرضتها قنوات تلفزيونية محلية.

وأمضى عناصر تابعون للسلطات المحلية في لوس أنجليس، بمؤازرة شرطيين على ظهر الجواد، ساعات في تجميع الأبقار، محاولين تثبيتها عند آخر طريق مسدود، قبل نقلها عبر مقطورات للمواشي.

وقد أسفرت هذه الحملة عن الإمساك بـ38 من الأبقار الـ40 التي نجحت في الفرار من المسلخ مستغلة وجود باب مفتوح.

وكانت إحدى البقرات لا تزال مفقودة الأربعاء. أما البقرة الأخيرة فقد نفقت بعدما أطلق شرطي النار عليها إثر مهاجمتها عائلة من أربعة أشخاص ما تسبب بوقوع بعضهم أرضا، وذلك “تفاديا لتعرض العائلة لإصابات أخرى”، بحسب السلطات المحلية.

(أ ف ب)