مطار إسطنبول الأكثر ازدحامًا بالرحلات في أوروبا

حل مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحامًا في عموم أوروبا بمتوسط ​​رحلاته اليومية.

وذكر بيان صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL)، أن مطار إسطنبول الدولي حل في المركز الأول من حيث الازدحام بين المطارات الأوروبية.

وأضاف البيان أن متوسط رحلات مطار إسطنبول بلغ 1210 يوميا في الفترة بين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني و الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفقًا لهذه الأرقام، يعد مطار إسطنبول الدولي، المطار الوحيد من بين أكثر 10 مطارات ازدحامًا في أوروبا متجاوزا ارقام عام 2019.

وأشار البيان إلى أن مطار لندن هيثرو حل في المركز الثاني بـ1153 رحلة، ومطار باريس شارل ديغول في المركز الثالث بـ1108 رحلات. الأناضول