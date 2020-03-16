مطار العقبة يعلّق جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر

العقبة- قررت إدارة مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة تعليق جميع الرحلات الدولية من والى المطار حتى إشعار آخر، بحسب مدير عام شركة المطارات ناصر المجالي.

وقال المجالي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان هذا القرار جاء عملا بالإجراءات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مبينا انه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم الاثنين خمس رحلات جوية قادمة من دول اوروبية لنقل ركاب مغادرين من العقبة الى دولهم، حيث ستصل طائرات فارغة إلى المطار لهذه الغاية.

واكد المجالي إن جميع الرحلات لمغادرين فقط وان المطار سيبقي على رحلتين لشركة الخطوط الملكية الاردنية التي ستواصل عملها بين العقبة وعمان، إضافة الى الشحن الجوي.-(بترا)