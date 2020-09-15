مطار الملكة علياء الدولي يؤكد التزامه بحماية المناخ

عمان- أعلنت مجموعة المطار الدولي عن نجاح مطار الملكة علياء الدولي في تجديد وتمديد أعلى مستوى من شهادة الاعتماد العالمية في برنامج إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات 3+ (Neutrality)، حتى شهر أيار (مايو) 2022. وقد تم منح هذه الشهادة، التي كان مطار الملكة علياء الدولي أول من يحصل عليها في منطقة الشرق الأوسط العام 2018، وفقًا للمبادئ التوجيهية المعدلة الصادرة عن المجلس الاستشاري لاعتماد الكربون في المطارات. وإضافة إلى الترويج للأردن في مجال الطيران العالمي بفضل مطاره الرائد والصديق للبيئة، فإن هذه الخطوة تسلط الضوء على التزام مجموعة المطار الدولي بحماية المناخ، ودعمها لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبوصفه المطار الوحيد الذي حقق المستوى النهائي لبرنامج إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات 3+ (Neutrality) في المنطقة، فإن مطار الملكة علياء الدولي يطبق باستمرار أفضل الممارسات البيئية، ويحدّث بشكل دوري الإجراءات المُنفذة للحفاظ على الطاقة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق خفض بنسبة 8 % من نسبة انبعاث الكربون لكل مسافر بين العامين 2018 و2019. وبقيامه بذلك، عزز المطار مكانته كرائد محلي، وإقليمي، وعالمي في مجال الإدارة البيئية.

ومن خلال المشاركة في برنامج إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات -المعيار العالمي الاختياري الوحيد لإدارة الكربون في المطارات- فإن مطار الملكة علياء الدولي ينضم إلى مجتمع يشمل أكثر من 300 مطار تحفّز جميعها العمل المناخي ضمن قطاع الطيران”.

وفي هذا الشأن، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي: “في الوقت الذي يأتي فيه الاعتماد الأخير خلال هذه الفترة الصعبة تحديدًا، التي أثرت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشدة على قطاع النقل الجوي، إلا أن حماية المناخ تبقى هدفًا استراتيجيًا بالنسبة لمجموعة المطار الدولي ومطار الملكة علياء الدولي، حيث نسعى لتوفير مطار مستدام لمسافرينا وللجهات المعنية على حد سواء”.