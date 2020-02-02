مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر في عام 2019

عمّان- حقق مطار الملكة علياء الدولي إنجازًا جديدًا فيما يخص حركة المسافرين السنوية، حيث استقبل ما مجموعه8,924,080 مسافرًا خلال عام 2019، بنمو نسبته 5.9% مقارنة بعام 2018، وذلك وفقًا للإحصائيات الصادرة عن “مجموعة المطار الدولي”. وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الطائرات إلى 79,740 حركة، مسجلة زيادة بنسبة 3.7%، بينما وصلت حركة الشحن الجوي إلى 102,459 طنًا بتراجع بسيط بلغت نسبته 1.6%.

وخلال شهر كانون الأول 2019 لوحده، استقبل المطار 659,591 مسافرًا، مسجلًا زيادة نسبتها 4.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. يأتي ذلك فيما وصلت حركة الطائرات إلى 6,121 حركة، بنمو نسبته 2.5%، بينما سجلت حركة الشحن الجوي 8,280 طنًا، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9.1%.

وكانت الوجهات الخمسة التي سجلت أعلى حركة مسافرين خلال عام 2019، دبي وإسطنبول والقاهرة والدوحة والكويت. كذلك، انضمت أربع شركات طيران جديدة لشبكة مطار الملكة علياء الدولي، وهي: خطوط الطيران السعودية الخليجية، و”ترانسافيا” (هولندا وفرنسا)، والخطوط الملكية المغربية، كما أتيحت خمس وجهات جديدة عبر المطار، وهي: الدار البيضاء، وميمينجين، ومالطا، وسالونيك، وليون.

وقال الرئيس التنفيذي في “مجموعة المطار الدولي” نيكولا كلود: “لقد كان عام 2019 عامًا مثمرًا آخرَ يضاف إلى سجل مطار الملكة علياء الدولي، وقد ساعدتنا الجهود المتفانية لفريق عملنا في تحقيق أرقام قياسية جديدة، وتعزيز موقعنا على خارطة الملاحة الجوية العالمية، ومكانة الأردن كوجهة رائدة للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. ومن بين الإنجازات التي تمكَّنّا من تحقيقها في العام ذاته تصنيفنا كأفضل مطار عن فئة “المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2018، إضافةً إلى حصولنا على المستوى الأول من “برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار” – وهما جائزتان ممنوحتان من المجلس الدولي للمطارات”. وأضاف: “أود أن أعبر عن امتناني وشكري للموظفين والموظفات، والشركاء، والجهات المعنية بأعمالنا، والذين أدّوا جميعهم دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه النجاحات. معًا، سنواصل العمل من أجل تحقيق إنجازات جديدة في عام 2020، بما يرسخ من مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم”.