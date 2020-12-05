“مطار الملكة علياء” يحصل على “الاعتماد” من المجلس الدولي للمطارات

عمان- أعلنت “مجموعة المطار الدولي” عن حصول مطار الملكة علياء الدولي على “الاعتماد الصحي للمطارات” من قبل المجلس الدولي للمطارات، تقديرًا لجهوده في تقديم تجربة سفر آمنة للمسافرين عبره في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبينما يواجه مطار الملكة علياء الدولي وقطاع الطيران بشكل عام التبعات الكبيرة للأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، فإن الحصول على هذا الاعتماد لمدة 12 شهرًا يعد أمرًا بالغ الأهمية لمنح المسافرين ثقة بالسفر جواً من جديد، مع الحفاظ على استمرارية عمليات المطار والمساهمة في إعادة إحياء قطاعات أخرى، وتحديدًا قطاع السياحة. وتم منح الاعتماد بعد إجراء تقييم شامل للتدابير الوقائية والإجراءات المتبعة في مطار الملكة علياء الدولي، بما يتماشى مع إرشادات “إعادة تشغيل وتعافي قطاع الطيران” التابعة للمجلس الدولي للمطارات، وتوصيات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) -فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران (CART)، وأفضل الممارسات المتبعة بالقطاع. ويشمل التقييم ممارسات التنظيف والتعقيم، وتعزيز التباعد الجسدي (حيثما كان قابلًا للتنفيذ)، وتغيير تصميم مرافق الموظفين والمسافرين، وحماية الموظفين، إلى جانب التواصل الفعال مع المسافرين.

وكان المجلس الدولي للمطارات قد أطلق برنامج “الاعتماد الصحي للمطارات” في تموز (يوليو) 2020 لمساعدة المطارات على تقييم إجراءاتها الصحية التي طبقت حديثًا نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتحديد مدى تماشيها مع كل من المعايير العالمية والإجراءات الوطنية المعتمدة في كل دولة. وبحصوله على هذا الاعتماد، ينضم مطار الملكة علياء الدولي إلى مجموعة من المطارات العالمية التي تعمل بفعالية واتساق لطمأنة مسافريها والتأكيد أن صحتهم هي أولوية قصوى وأن مرافقها آمنة تمامًا، كما أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من أي مخاطر صحية محتملة.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي في “مجموعة المطار الدولي”: “إن حصولنا على اعتماد مرموق عالميًا مثل “الاعتماد الصحي للمطارات” هو خطوة مهمة لمنح مسافرينا الطمأنينة التي يحتاجونها خلال السفر عبر مطارنا. فهذا الاعتماد لا يؤكد تماشي إجراءاتنا مع التوجيهات والتدابير العالمية فحسب، وإنما يثبت أيضًا لمسافرينا وموظفينا، والجهات الرقابية ومسؤولي الحكومة، والجمهور بشكل عام، أن الصحة والسلامة هما جانبان لا يمكن التهاون بهما بأي شكل من الأشكال”. وأضاف: “بهذه المناسبة، أود أن أشكر كل فرد من أفراد فريق عمل “مطار الملكة علياء الدولي” لعملهم جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات الاستثنائية التي حملها هذا العام، والتزامهم بالإجراءات اللازمة لوضع مطارنا على طريق التعافي”.