مطار الملكة علياء يساهم بنحو 8.9% من الناتج المحلي عام 2019

عمان – استقبل مطار الملكة علياء الدولي عام 2019 أكثر من 3ر2 مليون سائح وسائحة رفدوا الاقتصاد الوطني بنحو 9ر2 مليار دينار بحسب نتائج دراسة الأثر الاقتصادي للمطار على الاقتصاد الوطني أعلنت نتائجها مجموعة المطار الدولي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وأظهرت نتائج الدراسة إن مساهمة مطار الملكة علياء الدولي المباشرة وغير المباشرة بلغت نحو 9ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.

وقدرت نتائج الدراسة أن مطار الملكة علياء الدولي ضخ في الناتج المحلي لعام 2019 أكثر من 55ر2 مليار دينار، فيما وصلت إيرادات الحكومة من المطار لنفس العام إلى 542 مليون دينار.

وأكدت الدراسة، التي أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا” والمعهد العلمي للبحوث الاقتصادية في أمستردام وشركة إيبسوس الأردن، أهمية مطار الملكة علياء الدولي في تسهيل النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإيرادات الحكومية.

وأشارت النتائج أن المطار وفر نحو 238 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الأردني مشيرة الى أن مجموعة المطار الدولي وفرت فرص عمل لأكثر من 400 موظف وموظفة عام 2019 غالبيتهم من الأردنيين، فيما بلغ عدد موظفي الجهات المعنية الأخرى في المطار حوالي 16500 موظف وموظفة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود، إن الأرقام التي أظهرتها الدراسة تؤكد الدور الحيوي الذي يقوم به المطار، بوصفه نقطة الدخول الرئيسية إلى المملكة، للارتقاء بالسياحة الترفيهية والتجارية والطبية من خلال تعزيز الترابط بين الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء العالم عبر شبكة خطوط طيرانه المتنامية باستمرار.

وأضاف “سنواصل جهودنا للحفاظ على الآثار الإيجابية التي يحدثها مطار الملكة علياء الدولي على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي في الأردن”.

وقال إن النتائج الأخيرة لم تكن ممكنة لولا الدعم الراسخ من “مختلف فرقنا وشركائنا والجهات المعنية بأعمالنا”، مؤكدا أن مجموعة المطار الدولي تعتمد باستمرار أفضل الممارسات للحفاظ على البيئة والطاقة، مما رسخ مكانة المطار، بوصفه رائدا وطنيا وإقليميا وعالميا في الإدارة البيئية، وأول مطار محايد للكربون في منطقة الشرق الأوسط.

وسلّطت الدراسة الضوء على التحسينات الكبيرة التي أجراها مطار الملكة علياء الدولي لتعزيز حركة المسافرين ورفع أعدادهم، مبينة زيادة حركة النقل الجوي حتى عام 2019 بنسبة 132 بالمئة، منذ تولي مجموعة المطار الدولي مسؤولية إدارة توسعة وإعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي عام 2007، إذ استقبل مطار الملكة علياء وحده أكثر من 97 بالمئة من إجمالي المسافرين من وإلى الأردن.