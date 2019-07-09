مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 583 ألف مسافر

عمان – الغد- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 583662 مسافرا خلال شهر أيار 2019، مسجلاً انخفاضاً نسبته 8ر3 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2018، بحسب احصائيات مجموعة المطار الدولي.

وقالت المجموعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن المطار شهد انخفاضاً في حركة الطائرات بنسبة 8ر2 بالمئة، حيث سجّل 061ر6 حركة، كما انخفضت حركة الشحن الجوي إلى 9243 طنا لتسجل ما نسبته 5ر2 بالمئة.

وأوضح البيان، أن المطار استقبل خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني وحتى أيار من العام الحالي ما مجموعه 3312232 مليون مسافر محققاً ارتفاعاً نسبته 2ر5 بالمئة منذ بداية العام، مقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018.

وارتفعت حركة الطائرات بنسبة 6ر4 بالمئة، ووصلت إلى 524ر30 حركة، في حين شهدت حركة الشحن الجوي انخفاضاً بنسبة 6ر6 بالمئة، وبمعدل 40830 طنا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي كيلد بنجر: كانت أرقامنا المسجلة للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام إيجابية بشكل عام، على الرغم من الانخفاض الضئيل في نتائجنا لشهر أيار والذي يرجع سببه بشكل أساسي إلى تباطؤ وتيرة حركة المسافرين، وهو ما كان متوقعاً خلال شهر رمضان المبارك، مع ذلك فإننا نتوقع أرقاماً واعدة للأشهر القليلة المقبلة، تحديداً مع حلول موسم العطل الصيفية.