مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 722 ألف مسافر الشهر الماضي

رهام زيدان

عمّان- استقبل مطار الملكة علياء الدولي ما مجموعه 722,792 مسافراً خلال شهر تشرين الأول 2019، محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 10.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة مؤخراً عن “مجموعة المطار الدولي”. وشهدت حركة الطائرات ارتفاعاً بنسبة 6.1% مسجلة6,547 حركة، كما ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 1.9% حيث بلغت 9,335 طناً.

وفيما يتعلق بالإحصائيات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول، فقد استقبل المطار ما مجموعه7,636,388 مسافراً بزيادة تقدر نسبتها بـ 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت حركة الطائرات نمواً بنسبة 3.9% لتصل إلى 67,813 حركة. يأتي ذلك فيما بلغت حركة الشحن الجوي85,515 طناً لتسجل انخفاضاً بنسبة 1.3%.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي”، كيلد بنجر: “فخورون بنجاحنا مرة أخرى في تخطي أعداد المسافرين الشهرية للعام الماضي. وندرك أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الجهود الجماعية لفِرَقنا، وشركائنا، وكافة الجهات المعنية التي تواصل التعاون عن كثب لمنح المسافرين تجربة سفر مميزة من جهة، وتعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم من جهة أخرى”.