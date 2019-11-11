“مطار الملكة علياء” يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية

عمّان-الغد- استقبل “مطار الملكة علياء الدولي” أولى رحلات خطوط الطيران السعودية الخليجية يوم الخميس السابع من تشرين الثاني 2019، والتي ستعمل على تسيير أربع رحلات أسبوعية بين عمَان والعاصمة السعودية الرياض. وقد جرى استقبال الطائرة لحظة هبوطها بتحية “أقواس الماء” التقليدية بحضور ممثلين عن “مجموعة المطار الدولي”، وعن هيئة تنظيم الطيران المدني وهيئة تنشيط السياحة، وممثلين عن شركة البتراء للسياحة والسفر، وطيران السعودية الخليجية، بالإضافة إلى ممثلي خدمة المناولة الأرضية في الخطوط الملكية الأردنية.

وبهذه المناسبة، قال كيلد بنجر، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي”: “يعكس استقبالنا لطيران السعودية الخليجية جهودنا المستمرة لتوسعة نطاق شبكتنا الجوية، وتزويد مسافرينا بمجموعة متنوعة من خيارات السفر، بما يساهم في نهاية المطاف بتعزيز السياحة وتحفيز التنمية الاقتصادية من جهة، وتقريبنا أكثر من تلبية هدفنا المتمثل في التأكيد على مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، من جهة أخرى.”

من جانبه، علق السيد وائل قعوار، الشريك التنفيذي في شركة البتراء للسياحة والسفر، قائلاً:” نحن سعداء بتشغيل رحلات جوية منتظمة بين الرياض وعمّان من خلال شراكتنا مع طيران السعودية الخليجية، ولن يقتصر دور هذا التعاون المتبادل على رفد المسافرين بمستويات خدمة أفضل من خلال أسطول الطائرات الجديدة والخدمة المميزة على كل من الدرجتين الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال فحسب، بل سيعمل كذلك على توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية”.