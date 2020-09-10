مطار الملكة علياء يشدد على الامتثال الصارم للتدابير الوقائية

عمان- شددت مجموعة المطار الدولي على ضرورة “الامتثال الصارم” للتدابير الوقائية أثناء التواجد في مرافق مطار الملكة علياء الدولي لمنع انتشار فيروس كورونا كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والإلتزام بها.

وقال بيان صحفي صادر عن المجموعة اليوم الخميس، إن هذه التدابير هي ضمن جملة إجراءات وقائية أقرتها هيئة تنظيم الطيران المدني لحماية المسافرين والموظفين على حد سواء من جائحة فيروس كورونا المستجد المستمرة بما يتماشى مع معايير الصحة والسلامة الصارمة الوطنية والدولية.

إلى ذلك، جددت المجموعة في بيانها التأكيد على استئناف المطار تسيير الرحلات الدولية منذ أول أمس الثلاثاء.

وقالت إن شركات فلاي جوردان والأردنية للطيران والخطوط التركية وفلاي دبي استأنفت عملياتها مع المطار لنقل المسافرين من إسطنبول خلال اليومين الماضيين، في حين من المقرر وصول رحلتين جديدتين من إسطنبول ودبي اليوم.

ودعت المجموعة إلى الاطلاع على أحدث إجراءات السفر من وإلى الأردن، والقائمة المحدثة لتصنيفات الدول، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وموقع Visit Jordan.

وبينت أن آخر الأخبار والمستجدات والإعلانات المتعلقة بهذا الشأن ستتوفر على موقع مطار الملكة علياء الدولي الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به، بالإضافة إلى مركز استعلامات المطار عبر الاتصال بالرقم: 06-500-2777. -(بترا)