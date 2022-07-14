مطار الملك الحسين يستقبل 45 ألف مسافر في 6 أشهر

استقبل مطار الملك الحسين في العقبة نحو 45 ألف مسافر خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، بينهم 32 ألف سائح أجنبي، وفق ما أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأربعاء.

وقال مفوض السياحة والبيئة في السلطة الدكتور نضال المجالي في تصريحات تلفزيونية الأربعاء، “خلال الـ6 أشهر الأولى من هذا العام استقبل مطار الملك الحسين 45383 سائحا، منهم 32 ألف سائح أجنبي، و13 ألف أردني من خلال الطيران الداخلي”.

وتحدث المجالي عن نحو 700 رحلة وصلت إلى مطار الملك الحسين.

وبين أن السياحة الداخلية “العصب المستمر غير المنقطع في خدمة مشغلي قطاع السياحة أو تأمين أو توفير الدخل على طول العام … لا بد أن يكون هناك تركيز أكبر في دعم هذا القطاع، وخصوصا من خلال استقطاب أبناء محافظات المملكة كافة للوصول إلى العقبة، وهي مقصد أساسي في برنامج زياراتهم السنوية”.

وأشار إلى الـ”عمل حاليا مع مجموعة من الفنادق على عدد من البرامج التي قد تكون قيمة مضافة من خلال المجمعات السياحية المصورة على وجه الخصوص التي تقدم باقة من الفعاليات المتنوعة والتي تستقطب كثيرا من أبناء المملكة خصوصا في مواسم الحفلات …”.

وفي السياق ذاته، أوضح المجالي أن “هناك مكونا أساسيا جديدا دخل إلى العقبة خلال العام الماضي بحديقة الألعاب المائية في أحد المجمعات السياحية المصورة، وهو نموذج جديد ومطور بكافة مرافقه ومتطلباته عالية المستوى والذي استقطب الكثير من الأعداد، ولا يزال يسعى من خلال التسويق الداخلي بالوصول إلى عدد أكبر من أبناء المملكة”.

وتحدث عن “مجموعة من المرافق الرياضية عالية المستوى كملاعب الغولف، وبعض الأنشطة الرياضية المتنوعة”.

ووصلت الإقامات في فنادق بالعقبة إلى نحو 400 ألف عملية حجز خلال الـ6 أشهر الماضية بحسب المجالي الذي قال إن “هذه الحجوزات كانت في أغلبها للأردنيين خلال عيد الفطر، وكان الأميز خلال السنوات الماضية في عدد السياحة المحلية”.

ونوه إلى أن “الكلف في العقبة مقبولة نوعا ما في عملية اختيار نوع النشاط. هناك نشاطات يمكن الدخول فيها بأقل من 10 دنانير في مستوى عال من الخدمات الشاطئية …”.

وأضاف: “بعض الأنشطة المتقدمة والمتطورة من الرياضات البحرية يمكن ممارستها بكلف مقبولة وجيدة في متناول الكثير من أبناء المجتمع وعليها إقبال”.

وقال المجالي إن “الكلف الصعبة لدى زوار العقبة هي فنادق الخمس نجوم … وهي مرتبطة بكلف التشغيل التي تنعكس على كافة القطاع السياحي في المملكة”.

وتابع: يصل التشغيل الكامل للغرف المغلقة في بعض فنادق الخمس نجوم الغرف المغلقة، وهي فارغة إلى 37 دينارا في اليوم، وعلى صعيد آخر، استقبل وادي رم خلال الـ6 أشهر الأولى نحو 117 ألف سائح، معظمهم من الأردنيين.