مطار الملك حسين في العقبة يتعامل مع 3014 رحلة جوية تجارية

العقبة- تعامل مطار الملك الحسين الدولي العام الماضي مع 3014 رحلة جوية تجارية، وبلغ عدد الركاب الإجمالي 304300 مسافر بنسبة زيادة 38 بالمئة عن عام 2018.

وقال مدير عام شركة العقبة للمطارات ناصر المجالي لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن اغلب المسافرين كانوا من الجنسيات الدولية بنسبة 44 بالمئة من عدد الركاب القادمين من 15 وجهة دولية، شملت روسيا وايطاليا وتركيا وألمانيا وبريطانيا وبلغاريا واليونان ومصر وسلوفاكيا وسويسرا والدنمرك وفرنسا وهنجاريا من خلال 21 شركة طيران.

وبين المجالي ان الطلب من شركات الطيران العالمية يتزايد بفضل السمعة التي حققها الاردن، وان الزيارة الملكية الاخيرة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتركيز جلالته على تطوير المطار باعتباره ركيزة اساسية من ركائز نجاح مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة شكل قيمة مضافة تسهم في تدعيم برامج وخطط الترويج السياحي للمواقع والمناطق السياحية والاثرية وفي مقدمتها مدينة البتراء والعقبة ووادي رم.

وتوقع نسبة الزيادة بعمليات المطار عام 2020 ان تصل إلى 48 بالمئة، وان يبلغ عدد المسافرين نصف مليون مسافر مع استمرار وتيرة النمو في الاعمال حسب حجم الرحلات الحالية، وان تبدأ خطوط ( ويز اير) الجوية بتشغيل سبع رحلات جوية بمعدل رحلة يوميا من وجهات مختلفة في اوروبا اضافة إلى توسع الخطوط الجوية التركية وزيادة عدد رحلاتها من 3 رحلات إلى 7 رحلات اسبوعيا، واستمرار شركة ( نورد ويند ) في عملياتها بمعدل 3 رحلات اسبوعية.

واكد المجالي ان كوادر شركة العقبة للمطار المشغل لمطار الملك الحسين الدولي تعمل بأقصى طاقتها التشغيلية، بالتعاون مع شركات الطيران والاجهزة المعنية العاملة في المطار لتقديم أفضل الخدمات للطائرات والمسافرين وضيوف المملكة.-بترا