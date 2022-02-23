مطار هيثرو يخسر 5.2 مليار دولار بسبب كورونا

أعلن مطار هيثرو بلندن أن خسائره وصلت إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار) بعد عامين من حالة اضطراب السفر الناجم عن

جائحة كورونا.

وقال المطار في بيان اليوم الأربعاء، إنه خسر 1.8 مليار جنيه إسترليني العام الماضي بعد تراجع أعداد الركاب إلى 19.4مليون ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1972، مضيفا أن موسم الصيف القوي يجب أن يدفع أعداد المسافرين إلى تحقيق هدف العام بأكمله وهو 5ر45 مليون.