مطاعم أبو كمال في عمان

عمان – بدأت المسيرة المهنية في 1935 في دمشق وبادارة يوسف الدبوش (ابو كمال) من مواليد 1910 وامتدت إلى السعودية وكانت المحطة الجديدة عمان عاصمة الذواقين حيث قدمت مطاعم أبو كمال اشهى الأطباق الشرقية والتي تحمل نكهات بلاد الشام المميزة والشهيرة والتي باتت من الاطعمة التي احبها الناس في مختلف دول العالم، إضافة إلى اسماء مطاعم شهيرة وبنفس الطابع الدمشقي الاصيل والتي تعود ايضاً الى مؤسسها ابو كمال (يوسف الدبوش) يذكر منها مطعم الف ليلية وليلة ومطعم علي بابا ومطعم لعائلات ومطعم العجمي ومطعم خيام الهنا وكلها انشئت في دمشق عاصمة الأكل الشرقي. وجاءت فكرة افتتاح مطاعم أبو كمال بناء على رغبات العديد من الأردنيين الذواقين للاكل الدمشقي الاصيل.