مطاعم إربد تواجه قرار إغلاق الصالات بتسريح موظفين ومنح إجازات لآخرين

أحمد التميمي

إربد – اضطر العديد من أصحاب المطاعم والحلويات في اربد إلى تسريح عدد من الموظفين وإعطاء آخرين إجازات لمدة أسبوعين بعد قرار الحكومة بإغلاق الصالات والاكتفاء بالبيع بالتوصيل أو المناولة.

كما قررت مطاعم وحلويات الإغلاق بشكل كامل لمدة أسبوعين، تجنبا لخسائر محتملة نظرا لحالة الركود التي تشهدها الأسواق منذ بداية جائحة كورونا.

وشكا أصحاب مطاعم وحلويات من خلو محالهم من الزبائن خلال اليومين الماضيين وتراجع المبيعات لأكثر من 80% بعد قرار إغلاق الصالات لمدة أسبوعين.

وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات في الشمال عماد المحمود إن المطاعم والحلويات لم تسترد عافيتها بعد الإغلاق الذي تم منذ شهور وتسببت بخسائر كبيرة لأصحاب تلك المطاعم ليأتي قرار إغلاق الصالات لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أن هناك أكثر من ألفي منشاة في مدينة اربد ما بين مطاعم وحلويات يعمل فيها زهاء 12 ألف عامل نصفهم مهدد بالتوقف عن العمل طيلة الأسبوعين القادمين.

ولفت إلى أن العديد من المحال خلال الأسبوعين ستغلق أبوابها لمدة أسبوعين لمواجهة الالتزامات المترتبة عليه من الكهرباء والمياه وأجور العمالة وغيرها.

وأكد المحمود انه طيلة الأشهر الماضية لم تشهد المطاعم والحلويات أي حالة اكتظاظ نظرا لحالة الركود وتراجع الحركة لأكثر من 60% طيلة الأشهر الماضية، إضافة إلى الالتزام المطاعم بالتباعد الجسدي ما بين الطاولات.

وقال إن قرار وقف العمل بالصالات لم يوازيه إي قرار حكومية بتأجيل القروض ومنح قروض للمتعثرين بفوائد بنكية مخفضة ولا تأجيل المستحقات المترتبة للضمان وغيرها.

وأشار إلى أن نظام البيع بالمناولة أو التوصيل للمنازل غير مجد في اربد، مؤكدا أن المواطنين والمتسوقين يفضلون الذهاب إلى المطاعم والحلويات من اجل تناول الطعام.

ولفت المحمود إلى أن العديد من المطاعم خلال الشهور الماضية أغلقت جراء حالة الركود التي تشهدها الأسواق، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بقرار إغلاق الصالات خشية من إغلاق مزيد من المطاعم.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن معظم محال المطاعم والحلويات تعتمد في مبيعاتها على زبائنها داخل الصالات.

ولفت الشوحة إلى أن قرار إغلاق الصالات لمدة أسبوعين سيتسبب بتراجع المبيعات وتسريح العمال الذي يعملون على تقديم الخدمات داخل تلك الصالات.

وأكد أن معظم المطاعم والحلويات ملتزمين بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات ولم تسجل هناك أي إصابة بفيروس كورونا داخل المطاعم في محافظة اربد.

وأوضح الشوحة أن فرق الرقابة في محافظة اربد تقوم باستمرار بجولات على تلك المطاعم ومحال الحلويات ولم تسجل أي مخالفات تذكر جراء التزامها بكافة الاشتراطات الصحية وتوفير المعقمات.

Ahmad.altamimi@alghad.jo