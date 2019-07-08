مطاعم حمادة تساهم في تعريف الوفود التركية بالموروث الأردني

عمان – ضمن مبادرة “لأننا نهتم” الخاصة بجموعة مطاعم حمادة استضاف فرع الجاردنز الوفد التركي من طالبات الجامعات التركية في أمسية متميزة في حارة حمادة زمان. وقد تضمنت الأمسية برنامجاً تعريفياً بأساسيات وطرق تحضير الحمص والفلافل والفول وامتدت أيضا إلى تعريف الوفد بطريقة الخبيز المتميزة في مطعم حمادة.

تعرف الوفد على مميزات منتجات حمادة وجودتها العالية كما تعرفوا على أحدث الطرق التكنولوجية المتبعة في المجموعة وعلى إجراءات المجموعة المتخذة فيما يخص سلامة الأغذية والأشخاص العاملين وعلى سبل المحافظة على النظافة والمعايير الخاصة بطرق حفظ المنتجات، كما قام الشيفات في المطعم بتدريب الحضور على طرق القلي ودق الحمص وفرد العجن والخبيز. أبدى الوفد إعجابه الكبير بكل ما تعرفوا عليه واعتبروها تجربة فريدة من نوعها ومميزة من كافة جوانبها بما تحمله من اهتمام على أعلى مستوياته بأدق التفاصيل لإخراج المنتج بهذه الجودة. كما عبروا عن سعادتهم بتناول هذه الأطباق بعد أن تم تعريفهم بالقيمة الغذائية العالية التي يحتويها هذا الطبق الشعبي والتاريخي.