مطاعم “حماده” توفر أكثر من 100 فرصة عمل للأردنيين ولا يشترط الخبرة

عمان- الغد- تنظم مجموعة مطاعم حماده بالتعاون مع وزارة العمل غدا السبت، وبحضور لجنة مشرفة من الوزارة يوما وظيفياً لطرح أكثر من 100 شاغر بمختلف المستويات المهنية للكفاءات الأردنية والباحثين عن فرص عمل في المجتمع الأردني من كلا الجنسين.

وقال رائد حماده رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن اليوم الوظيفي سيقام بنادي حماده الثقافي، ويضم أقاليم فروع حماده العشرة المختلفة وفروعها الثلاثين، وإنه سيسهم بتشجيع العاطلين عن العمل بالتوجه إلى أصحاب العلاقة مباشرة، وبين أن الايام الوظيفية تخدم الغاية الوطنية الاسمى نحو الحد من البطالة.

وأضاف أن “الشركات الخاصة مسؤولة ايضا بالإضافة للقطاعات الحكومية والاهلية من خلال طرح برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، ومن هذا المنطلق جاء تنظيم اليوم الوظيفي والإعلان عنه بأن لا يشترط الخبرة لدى معظم الشواغر بل يطرح برامج تدريب وتأهيل تدعم من لا يحملون الشهادات العلمية ولا يمتلكون سنوات من الخبرة”.

وأكد حماده على الراغبين بالحصول على فرصة عمل إحضار الوثائق المطلوبة حيث أن هذا اليوم الوظيفي يحمل سياسة وزارة العمل بإجراء مقابلات منتهية بالتشغيل، وتمنى التوفيق للجميع، مطالبا الراغبين بالحصول على وظائف التوجه إلى نادي حماده الكائن في مجمع حماده في شارع وصفي التل يوم السبت الموافق ٢٤ / ٨ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا لتقديم الطلبات وإجراء المقابلات وابرام العقود مع الفروع الراغبة بالتوظيف مباشرة.