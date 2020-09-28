مطالبات بإلغاء “دوري الفئات” لأسباب متباينة

خالد العميري

عمان – يواصل العديد من أهالي لاعبي “دوري الفئات”، الذي سينطلق مطلع تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، مطالباتهم بإلغاء أو تأجيل التجمعات الرياضية، لأسباب متباينة.

ويقول (ع.ه)، وهو والد إحدى لاعبات نادي ديونز، في حديثه مع (الغد): “أعتقد أن موعد إقامة دوري الفئات سيتعارض مع موعد امتحانات أبنائنا، ولا نريد لهم أن يخسروا رياضة كرة السلة أو تدني مجموع تحصيلهم الدراسي، لأن المفاضلة بينهما صعبة جدا”.

ويُطالب أيضا العديد من أهالي اللاعبين، الأندية المشاركة في “دوري الفئات”، بتقديم ضمانات للحفاظ على سلامة أبنائهم خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهو الشيء الذي ترفضه الأندية، كون الجميع بات معرضا للإصابة في ظل “الانتشار المجتمعي” للفيروس.

ويبدو أن اتحاد كرة السلة يسير نحو إقامة بطولاته في موعدها المحدد، خاصة أن جميع دول العالم قررت التعايش مع الفيروس على مستوى العديد من القطاعات، أهمها القطاع الرياضي الذي يعد أفضل سبل الوقاية من الفيروس، الأمر الذي يتطلب وضع حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، من أهالي اللاعبين والأندية واتحاد كرة السلة.