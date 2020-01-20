مطالبات بتخفيض الرسوم والضرائب على قطاع الأحذية

عمان – طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الأحذية والتي تصل لنحو 56 % في ظل غياب الصناعة المحلية.

وبينت النقابة في بيان صحفي أمس، أن زيادة العبء الضريبي والجمركي على الأحذية أدى إلى تراجع مستوردات المملكة من الأحذية من 62 مليون دينار العام 2017 إلى 53 مليون دينار العام 2018 لتصل إلى 45 مليونا العام 2019، وانخفاض المبيعات واغلاق العديد من المنشآت العاملة بالقطاع.

وحسب النقابة، تتوزع الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الاحذية بين 30 % كرسوم جمركية و16 % ضريبة مبيعات و5 % رسوم بدل خدمات جمركية و2 % ضريبة دخل و3 % رسوم متفرقة وضرائب أخرى.

وأضافت أن تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الأحذية سيخدم المستهلك ويحفز السوق ويعمل على انتعاش الحركة التجارية ويزيد من ايرادات الخزينة لارتفاع معدلات الاستهلاك لدى المواطنين وزيادة الاستثمارات العاملة. -(بترا)