مطالبات بتسهيل إجراءات رخص “سكوتر”

زايد الدخيل

عمان- طالب مواطنون وزارة الداخلية والجهات المعنية، بتسهيل إجراءات الحصول على رخصة “سكوتر”، والتخفيف عليهم في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وكثرة الازدحامات المرورية.

ودعوا لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الأمنية لأكثر من مرة، الأولى قبل التدريب، والثانية عند شراء السكوتر، والثالثة بعد استخراج الرخصة القانونية، ومن ثم الخضوع لدورة إلزامية ليوم كامل في المعهد المروري الأردني بعد دفع رسوم مقدارها 50 دينارا.

ويرى الصحفي رياض أبو زايدة، أن الحل الأمثل للتعامل مع الضائقة الاقتصادية التي نعيشها هو التفكير في البدائل المتاحة، والتعامل مع ترخيص الـ”سكوتر” أو الـ”فسبا” من ضمن هذه البدائل، إذ يجب أن يجري التعامل معه مثل وسائل النقل الأخرى، ومنها السيارات إذ أن الحصول على الرخصة لا يحتاج إلى دورات إضافية وبدون موافقات أمنية، كما يحصل عند الحصول على رخصة السكوتر، كما يجب اعتماد رخصة قيادة السيارة، بديلا عن كل هذه الإجراءات.

وأشار رئيس اتحاد المصورين العرب في الأردن سقراط قاحوش الذي يستخدم السكوتر في عمله اليومي، إلى أن عملية حصوله على الرخصة، تطلبت وقتا طويلا تجاوز الشهر والنصف بين نيل على الموافقة الأمنية والرخصة، والخضوع لدورة المعهد المروري، والحصول على موافقة اللجنة المكونة من 9 أشخاص من الوزارة.

أما وزير النقل الأسبق المهندس جميل مجاهد، فيقول إن الـ”سكوتر” أو الـ”فسبا” وسيلة نقل، تستخدم في كثير من الدول، ويمكن استخدامها أيضا في الأردن بشكل أكبر، والاعتماد عليها في ظل ارتفاع أسعار الوقود، مبينا أنها تسهم بتخفيف الازدحامات التي نشهدها.

وقال مجاهد، أنا مع استخدامها كوسيلة نقل والتشجيع عليها كبديل عن السيارة، لأنها توفر في الطاقة، وأسعارها متاحة لكل شخص، مضيفا أن الجهات المعنية مدعوة لإعادة النظر في التشريعات التي تحد من التوسع في استخدامها، من موافقات وإجراءات للتسهيل على المواطنين.

وأشار مجاهد إلى أهمية ضرورة وجود مسارب خاصة تشجع على قيادتها، وأن يجري التعامل معها في الشارع كمركبة من السائقين الآخرين.

من جهته، يري الوزير الأسبق والاقتصادي الدكتور جواد العناني، ان ما قام به النائب زيد العتوم بقدومه الى مجلس النواب، باستخدام “السكوتر” يعبر عن موقف تجاه حالة معينة تستدعي الوقوف عندها والإشارة إليها، من النواب الذين يمثلون الناس ويمثلون القطاعات كافة، بخاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود التي يعاني منها الجميع في الأردن.

وأضاف أن إيطاليا اخترعت الـ”سكوتر” في ظروف مشابهة لظروفنا، من حيث عدم توافر الوقود بفعل وجود الحرب، فانتشرت بعدها في شوارع روما، موضحا أن الناس في ظل الأزمات يجب أن تتكافل اقتصاديا وتنفذ أساليب حياة وعيش توفر عليها.

رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران الذي تولى رئاسة الوزراء في 2005، بحيث سمح لأول مرة بإدخال الـ”سكوتر” للأردن، وافتتحت شركات لهذه الغاية، وبدأت باستيرادها من دول مختلفة، وأصبح هذا القطاع على أرض الواقع، يقول، ‏كانت دراجات الـ”سكوتر” مسموحة، أما الدراجات النارية فمسموحة لحد معين (قوة معينة)، والدراجات النارية التي تتجاوز القوة تكون عن طريق نادي السيارات الملكي، وكان القرار من مجلس الوزراء لحل مشكلة السير والوقود، وسمح بها لأول مرة وكانت ممنوعة سابقاً.

وكانت تصريحات صحفية لوزير الداخلية مازن الفراية، كشفت انه جرى تشكيل لجنة لإعادة دراسة شروط الحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية، من بينها الحصول على موافقة أمنية، والخضوع إلى دورة تدريبية في المعهد المروري بعد الحصول على الرخصة بشكل رسمي.