مطالبات بتعليق الزيادة السنوية على “ضريبة الهايبرد”

هبة العيساوي

عمان- قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي إن “الهيئة طلبت من الحكومة ممثلة بوزارة المالية، تعليق قرار الزيادة السنوية على الضريبة الخاصة بنسبة 5 % على مركبات الهايبرد، نظرا للظروف الاقتصادية المحيطة وشح السيولة لدى المواطنين”.

وبين البستنجي أن الهيئة بانتظار رد الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة على أمل الأخذ بعين الاعتبار تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وخاصة أن الزيادة على سعر المركبة نتيجة القرار ستتراوح بين 500 إلى 2000 دينار.

يشار إلى أنه في العام 2018 اتخذت الحكومة قرار الزيادة التدريجية على مركبات الهايبرد بمقدار 5 % كل عام حتى تصل إلى %45 في نهاية العام 2021 علما أنها تبلغ حاليا 40 %.

وأكد تاجر المركبات جادالله الطيطي تراجع مبيعات المركبات خلال العام الحالي نتيجة الإغلاقات التي شهدتها المملكة بسبب جائحة كورونا.

وبين الطيطي أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها كورونا على القطاعات الاقتصادية من جهة والمواطنين من جهة أخرى أجلت قرار الشراء للمركبات نتيجة عدم وضوح الرؤية في ظل الجائحة.

وقال إن “أولويات الشراء لدى المواطنين تغيرت في ظل الجائحة وفي حال تم تنفيذ قرار الزيادة السنوية على مركبات الهايبرد سيزداد السعر وسيقلل من فرصنا للبيع”.

ولفت الطيطي إلى أن التمويل من البنوك لشراء المركبات تراجع هو الآخر نتيجة الظروف الاقتصادية مع كورونا، وخاصة مع القطاعات المتضررة والأكثر تضررا وخسارة الكثير لوظائفهم.

وأشار إلى أن معظم التجار أصبحوا يبيعون المركبات بسعر التكلفة من أجل تحصيل السيولة فقط.

واتفق تاجر مركبات آخر محمد أبو نجم مع سابقيه حول تأثر مبيعات قطاع المركبات سلبا خلال العام الحالي وخاصة منذ بدء تأثير الجائحة.

وقال أبونجم إن “التعطيل الذي تم خلال ثلاثة أشهر والتوقف عن العمل وتأخر الشحن وارتفاع تكاليفه أثر سلبا علينا.”

وأكد أن التجار يبيعون المركبات بسعر التكلفة رغم التكاليف المرتفعة عليهم.

وطالب أبونجم الحكومة بمساعدة القطاع عن طريق تعليق قرار الزيادة السنوية على مركبات الهايبرد والتي سترفع الأسعار وفقا لقيمة المركبة بين 500 إلى 2000 دينار تقريبا.

وبالنسبة للمركبات التي تم التخليص عليها منذ بداية العام الحالي، تم التخليص على 28.2 ألف مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نموّ بلغت 20 % عن ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ مطلع كانون الثاني(يناير) وحتى 30 أيلول(سبتمبر) من العام الجاري 28172 مركبة، مقارنة مع 22630 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.