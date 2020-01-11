مطالبات بحل مشاكل النقل في عجلون

عجلون- طالب أبناء محافظة عجلون بإيجاد حلول جذرية لمعالجة نقص وسائط النقل العام في عدد من مناطق المحافظة وعدم كفايتها وانتهاء العمر التشغيلي لبعض منها منذ سنوات، وتوفير الخدمات الأساسية والمظلات في مجمع السفريات.

وأشار محافظ عجلون سلمان النجادا إلى أنه تم تكليف لجنة السير بإعداد تقرير مفصل لتوضيح المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع النقل لدراستها ورفعها للجهات المعنية، مبينا أن لجنة السير في المحافظة عقدت لقاءات مع أصحاب شركات الباصات والسائقين لبحث التحديات التي تواجههم.

وأكد مدير مكتب هيئة تنظيم النقل معتز الروسان أن هناك 33 خطا عاملا في محافظة عجلون تضم 143 وسيلة نقل عام، منها 70 سيارة تكسي اصفر بالإضافة إلى حافلات نقل الطلبة.

وأشار إلى أن وزارة النقل تعد مخططا شموليا لوضع مسارات جديدة وتحديد اسطول للنقل العام في المحافظة يربط مركزها مع القرى والمناطق المحيطة مع مراعاة الزيادة السكانية.

وبين ان المناطق غير المخدومة بوسائط النقل كانت سابقا مخدومة إلا أن انتهاء عمرها التشغيلي أدى لتوقفها ومنحت تصاريح مؤقتة لهذه الخطوط، وهناك تنسيق مع البلدية لتركيب مقاعد ومظلات للمجمع.

وقال رئيس بلدية عجلون المهندس حسن الزغول: إن المجمع الذي تبلغ مساحته 8 دونمات مملوك للبلدية، مبينا أن هناك اتفاقية عام 2012 مع هيئة تنظيم النقل لإعادة تأهيل مجمع السفريات الذي بلغت تكلفة طرح العطاء له 240ر1 مليون دينار.

وأشار إلى أن البلدية تمتلك قطعة ارض، وسيتم التواصل مع القطاع الخاص لإنشاء مواقف للمركبات وأسواق شعبية للتخلص من البسطات العشوائية في المجمع.(بترا)