مطالبات بدعم العاملين في القطاع غير المنظم عبر إنشاء صناديق وطنية

رانيا الصرايرة

عمان- 3 أفراد من عائلة واحدة، عددها 9 أشخاص، سرحوا من أعمالهم في القطاع غير المنظم، جراء تداعيات أزمة “كورونا” في البلاد، لينضموا الى فئة العاطلين عن العمل غير المشمولين بقرارات الحكومة، الهادفة لتخفيف الآثار السلبية على سوق العمل.

الاب يعمل مراسلا في مكتب خدمات سياحية، والابن خياطا في مشغل، والابنة سكرتيرة في عيادة طبيب اسنان، وجميعهم غير خاضعين للضمان الاجتماعي.

العائلة باتت تواجه شبح العوز والفقر، بعدم قدرتها على تأمين التزاماتها، لتنضم إلى اسر عديدة تعاني وضعا مماثلا، ناتجا عن عمل معيليها في هذا القطاع، الذي تبلغ نسبة العاملين فيه حاليا 48 % من اجمالي القوى العاملة.

وفي حين لم تتوضح بعد الصورة الحكومية لكيفية اداراتها لملف عاملي هذا القطاع، يؤكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، ضرورة الإسراع بتطوير النظم التأمينية، ومد الحماية الاجتماعية للمشتغلين فيه، مع الأخذ بالاعتبار القدرات الاقتصادية لهم، وعدم تكليفهم بأعباء اشتراكات تفوق إمكانياتهم.

ويطالب أبو نجمة، بشمولهم فورا بالضمان، سواء أكانوا مرتبطين بأصحاب عمل أو غير مرتبطين، وتخفيض كلف الاشتراك الاختياري إلى المدى الذي يتناسب مع قدراتهم.

ويؤكد ضرورة إنشاء صناديق وطنية للمشاركة بأعباء الضمان والتأمين للمواطنين غير القادرين، أو الذين يعملون في قطاعات غير منظمة، والعمل فورا على شمول عاملي قطاع الزراعة بقانون العمل والضمان عبر اصدار نظام عمال الزراعة، الذي كان يفترض إصداره منذ العام 2008.

وبين أبو نجمة، أن القطاع غير المنظم، يصعب رصده وتحديد حجمه وعدد عامليه ومستويات دخولهم وحالتهم الوظيفية، وفيما إذا كانوا يعملون بصورة دائمة أو مؤقتة، أو إذا كانوا على رأس عملهم أم فقدوه في أي مرحلة من المراحل، لأن عملهم غير مرتبط رسميا أو مسجل لدى الجهات المعنية كالضمان بشكل خاص.

وعليه فإن الخطوة الأولى المطلب القيام بها بصورة عاجلة، بحسب أبو نجمة، بناء قاعدة بيانات مفصلة حول هذا القطاع وعامليه، لتمكين أصحاب القرار والجهات المختصة من الوصول إليهم ودعم الفئات الضعيفة منهم، واستهدافهم بالدعم من (صندوق طوارئ/ صندوق أزمات) يؤسس لمواجهة آثار أزمة “الكورونا” على سوق العمل.

ولفت لوجود أعمال ومهن يغلب فيها الطابع غير المنظم في العمل، ومنها الأعمال: الزراعية، الخدمات المنزلية، الإنتاج المنزلي، الصيانة، الخدمات المختلفة؛ كالنقل والوساطات التجارية والعقارية، التجارة غير المنظمة، كالبيع على الأرصفة أو بوسائل فردية (تجار الشنطة)، أو عبر أعمال فردية محدودة خلال السفر والاتصالات الفردية، والترجمة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم الخصوصي، وغيرها..

وقال “من الممكن لغايات إعداد قاعدة البيانات، الاستفادة من تجربة دعم الخبز، وقاعدة البيانات التي توافرت عبرها، ورتبت فيها الأسر ودخول معيليها تصاعديا من الأشد فقرا إلى الأقل فقرا، إلى متوسطة الدخل، والذي استند إلى بيانات خاصة بالمستفيد، ومنها عمله ومقدار دخله”.

وأكد أبو نجمة، تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مخصصاتها وتوجيهها للفئات الضعيفة، ومنها العاملون في القطاع غير المنظم، ومساعدتهم نقديا وعينيا، وزيادة قيمة الإعانات وتسريع صرفها، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، لتشمل من فقد العمل من العاملين فيه، والأسر منخفضة الدخل.

ولفت لأهمية اتخاذ خطوات أخرى معززة لهذه الإجراءات، ستسهم حتما بتحسين أوضاع هذه الفئات، كإعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية، تتناسب مع الفترة المتوقعة للأزمة، وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن من الضريبة وتحديد أسعارها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص.

المرصد العمالي الأردني، طالب بتقديم الدعم والمساندة لأسر العاملين يوميا وموسميا، بحيث توقفت أعمالهم، نتيجة للإجراءات الوقائية للحكومة في مواجهة سرعة انتشار “كورونا”، للحفاظ على صحة وحياة المواطنين والمقيمين.

وقال المرصد في بيان له أمس، “هنالك عشرات آلاف العاملين ممن يعتمدون في حياتهم وتوفير قوتهم وقوت اسرهم على العمل اليومي والموسمي، والذي يطلق عليهم “العاملون غير المنظمين”، وهم لا يستلمون رواتبهم واجورهم بانتظام كغيرهم من العاملين على نحو منظم، ويتوزعون على قطاعات النقل (السائقون) والانشاءات والزراعة والمحلات التجارية وغيرها”.

وأوضح البيان أن “مصادر رزق جانب كبير منهم، انقطعت حاليا، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حمائية لهم ولأسرهم عبر حملات اجتماعية من سكان أحيائهم السكنية، والذين يعرفون بعضهم، ومن الجمعيات التي تعمل في هذه المناطق”.

وطالب المرصد الحكومة عبر صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والقطاع الخاص والنقابات المهنية، تحمل مسؤولياتها الاجتماعية بتوفير مستلزمات الحياة اليومية لهذه الأسر، لضمان استمرار حياة كريمة لافرادها في هذه الظروف الاستثنائية”.