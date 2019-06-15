مطالبات بفرض ضريبة مرور على المنتجات السورية العابرة بالترانزيت

عمان-الغد– أصدرت النقابات والإتحادات والجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص الزراعية، بيان وصلت “الغد” نسخة منه، مساء السبت، تطالب الحكومة الأردنية بفرض ضريبة مرور على المنتجات الزراعية السورية العابرة إلى الدول الأخرى بالترانزيت عبر الأراضي الأردنية وذلك على أساس المعاملة بالمثل.

وجاء في البيان أن الحكومة السورية تفرض رسوم مرور (ترانزيت) على المنتجات الأردنية الواردة بواقع (1400 -2000) دولار على الشحنة الواحدة وحسب المسافة المقطوعة داخل الأراضي السورية.

كما طالبت النقابات والإتحادات والجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص الزراعية بإعطاء المنتجات الأردنية المصدرة الأولوية بالنسبة للناقل الوطني، بحيث لا يتم نقل المنتجات الواردة بالترانزيت إلى مركز جابر على حساب المنتجات الأردنية.