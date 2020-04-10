مطالبات بمنح تسهيلات لقطاع الأبنية بعد أزمة “كورونا”

مؤيد أبو صبيح

عمان – طالب رئيس هيئة المكاتب في نقابة المهندسين عبد الله غوشة، الحكومة بضرورة منح تسهيلات خاصة في فترة ما بعد أزمة “كورونا” من أجل إيجاد حزمة اقتصادية متكاملة، ومن بينها قطاع الأبنية، وخصوصا وأن الأردن اكتسب سمعة طيبة على مستوى العالم في التعامل مع هذه الجائحة.

وأضاف غوشة لـ”الغد”، يجب أن تقوم أمانة عمان الكبرى والبلديات في المملكة بإتخاذ حزمة قرارات من شأنها تحفيز قطاع

الأبنية، الذي تضرر في أزمة “كورونا”، والتي من بينها منح تسهيلات للمستثمرين على صعيد “الإجراءات والقرارات” الإدارية والمالية والفنية.

وفي ظل أزمة كورونا، تعتزم أمانة عمان الكبرى عقد لجانها اللوائية والمحلية في مناطقها الـ22 عن بعد بتقنية “الزووم”.

وقال مدير دائرة الأبنية في الأمانة المهندس زياد أبو عرابي لـ”الغد” إن “الأمانة” تتجه لعقد اللجنتين اللوائية والمحلية بتقنية “ الزووم” في ظل أزمة “كورونا” والقرارات الحكومية الأخيرة التي منعت الاجتماعات.

وأضاف أبو عرابي “هناك معاملات للمواطنين يجب أن تنجز، ونحن عملنا في الأمانة على تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين من خلال تجميع الخدمات في “تطبيق الكتروني واحد”يتيح للمواطنين الإطلاع على قرارات اللجان ومتابعة معاملاتهم ماليا وتنفيذيا.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي للتراخيص المهندس مهنا قطان إن الأمانة أطلقت خدمة ترخيص الأبنية الكترونيا بحيث ان الخدمة المقدمة أصبحت من خلال “ التطبيق”، مشيرا إلى أن التطبيق يمكن مهندسي الأبنية ورؤساء الأقسام الهندسية من تدقيق كافة المعاملات من خلال العمل في منازلهم، بحيث يتم تجهيز جميع المعاملات في المناطق وعرضها على اللجان.

إلى ذلك، قال غوشة إنه يوجد في حوزة “ الأمانة” نحو 150 معاملة بحاجة لاستكمال الإجراءات واتخاذ قرارات بشأنها في “المحلية واللوائية” لغايات الترخيص.

وأضاف غوشة أنه يوجد في النقابة نحو 70 معاملة جاهزة انتهى تدقيقها الكترونيا في دوائر النقابة وسيتم الدفع بها إلى الأمانة لاستكمال الإجراءات.

ولفت إلى أن المهندسين العاملين في مجال التدقيق الهندسي في النقابة مارسوا عملهم من خلال منازلهم وقامت النقابة بتزويدهم بكافة احتياجاتهم من اجل سرعة الإنجاز في هذه الظروف الطارئة.