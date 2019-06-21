مطالبات تحث الأردن للتوقيع على اتفاقية إنهاء العنف والتحرش في مكان العمل

رانيا الصرايرة

عمان- يترقب معنيون ومنظمات مجتمع مدني موقف الأردن من التصويت على اتفاقية إنهاء العنف والتحرش في مكان العمل، والتي اعتمدها مؤتمر منظمة العمل الدولية، المنعقد حاليا في جنيف بمشاركة أردنية تمثل جميع أطراف العمل، والتي من المتوقع أن يكون تم التصويت عليها ليلة أمس.

في غضون ذلك يستمر تحرك عمالي مدني وطني يطالب الحكومة الأردنية بالمصادقة على تلك الاتفاقية ولتؤكد منظمات ونقابات أهميتها.

وأكد تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل والذي يضم مجموعة من النقابات العمالية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، قصور التشريعات المحلية عن توفير الحماية للعامل/ة عند تعرضهم للعنف والتحرش في عالم العمل، حاثا الحكومة على الموافقة على هذه الاتفاقية، لما توفره من حماية للعامل والعاملة في بيئة العمل، وليس في مكان العمل فقط، كما انها تتوسع في تعريف العامل ليضم كافة فئات العمال في القطاعات المنظمة وغير المنظمة وبغض النظر عن الوضع التعاقدي للعامل.

وبشكل يتسق مع الجهود الوطنية لحماية النساء والرجال من العنف في مكان العمل عدلت وزارة العمل، في نيسان (ابريل) الماضي النظام الداخلي للشركات استنادا إلى المادة 55 من قانون العمل 1996 والتي تلزم المؤسسات التي تضم أكثر من 10 أشخاص بتبني سياسة الحماية من العنف والتحرش.

وتزامنا مع ذلك أكدت وزارة العمل أنها لن تمنح تسجيلا للشركات الجديدة إلا إذا وضعت سياسة للعنف والتحرش تحدد بوضوح أنواعا مختلفة من العنف والمضايقات في مكان العمل، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لضمان عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه السلوكيات.

ووفق بيان لمنظمة ـ”فريدوم هاوس، فسيتم استخدام السياسة التي أعدتها المؤسسة وتمت صياغتها في إشارة إلى تقارير مختلفة لمنظمة العمل الدولية وتم نشرها استعدادا للتصديق على اتفاقية، العنف والتحرش في عالم العمل، خلال مؤتمر العمل الدولي رقم 108، كسياسة نموذجية يمكن للشركات اعتمادها كما هي..

وتمت صياغة السياسة التي تم تقديمها رسميا لوزارة العمل العام 2019، بعد عدة جلسات تشاورية مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن والمؤسسات الخاصة الرائدة والاتحاد العام للتجارة النقابات، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (بالإضافة إلى مجموعة من الناشطات النسويات الأعضاء في التحالف النسائي كشريك في التقدم).

وتتماشى السياسة أيضا مع معايير العمل الدولية، فضلا عن استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، بما في ذلك مشروع حكومة النهضة في الأردن للفترة 2019-2020.

تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل قال في بيان صدر عنه مؤخرا ان قانون العمل حصر حق العامل اوالعاملة الواقع عليه/ها التحرش الجنسي أو الاعتداء بالضرب أوالتحقير، بترك العمل دون اشعار ونيل تعويض في حال وقع الاعتداء من قبل صاحب العمل أومن يمثله، ولا يشمل ذلك الاعتداء الذي يقوم به أشخاص آخرون في عالم العمل غير أصحاب العمل وممثليهم، وفي حين يتم احالة تجريم التحرش الجنسي لقانون العقوبات.

وتؤكد بنود الاتفاقية ضرورة إضافة كلمة “التحرش” للعنف بعنوان الاتفاقية، لتلفت النظر بذلك إلى أن الإطار الدولي “لم يوفر حماية كاملة لضحايا التحرش في مكان العمل، أكانوا ذكورا أم إناثا، بحيث عادة يحال التحرش في مكان العمل إلى قانون العقوبات، وعادة ما يصعب اثبات وقوع التحرش المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، دعا إلى بدء حراك محلي للمطالبة باعتماد اتفاقية لمنظمة العمل الدولية تعنى بالعنف والتحرش ضد الرجل والمرأة في مكان العمل.

وقال المرصد إن أهمية هذه الاتفاقية تنبع من تبنيها إطارا شموليا يشمل العنف الذي قد يتعرض له العاملين والعاملات على حد سواء، وأشار ايضا إلى شمول هذا الاطار الفئات المهمشة الأخرى من العاملين سواء العمال المهاجرين، وذوي الإعاقة، والأطفال، مبديا استغرابه من عدم تنفيذ أية أنشطة أو برامج محلية لخلق حوار وطني حول هذه الاتفاقية رغم أن هنالك نقاشا دائرا حولها منذ أكثر من عامين في الأوساط الدولية.