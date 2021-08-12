مطالبة بإخضاع الأسمدة الزراعية لضريبة مبيعات بنسبة الصفر

عبدالله الربيحات

عمان –طالب نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس محمد الحديدي، مجلس الوزراء بإخضاع جميع الأسمدة الزراعية الخاضعة للفصل ٣١ لضريبة المبيعات بنسبة مقدارها صفر.

وقال النقيب في بيان صحافي حصلت “الغد”على نسخه منه ان النقابة تعتزم تسليم لمجلس الوزراء حيث بينت إن القطاع الزراعي عقد اجتماعا في بداية العام 2019 طالب خلالها بإزالة التشوهات في تطبيق قرار مجلس الوزراء باعفاء الاسمدة من الضريبة العامة على المبيعات حيث أن دائرة الجمارك تقوم بتطبيق القرار على الأسمدة الأحادية والثلاثية ولا تطبقه على بعض الأسمدة السائلة والثنائية.

وجدد الحديدي التأكيد على ضرورة الموافقة على إخضاع جميع الأسمدة الزراعية الخاضعة للفصل 31 لضريبة المبيعات بنسبة أو بمقدار صفر، وذلك لتقليل الخلافات الناشئة عن التشوهات في فرض الضريبة العامة على المبيعات وعلى الأصناف المتشابهة في وظائفها ودعماً للقطاع الزراعي وتشجعيه على زيادة الانتاج لتعزيز الأمن الغذائي.

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