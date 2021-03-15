مطالبة باستثناء قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها من الحظر

عمان- طالب ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفه تجارة الأردن، محمود الجليس، بالسماح لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتنقل خلال ساعات الحظر، لتزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالمعدات والأجهزة والأدوية اللازمة لاستمرارية العمل.

وأضاف الجليس في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن المطالبة تنبع من أهمية التزويد، ولاسيما في ظل الوضع الوبائي، وحاجة الأفراد أيضاً لمستلزمات طبية، وبخاصة مصابي كورونا المحجورين منزليا.- (بترا)