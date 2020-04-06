مطالبة بالسماح لمحال أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بفتح أبوابها

عمان- الغد- طالب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة الحكومة بضرورة السماح لمحال بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بفتح ابوابها من جديد اسوة بالقطاعات الاخرى المستثناة من قرار مجلس الوزراء بتعطيل القطاعين العام والخاص.

واكد الرواجبة في بيان صحافي اليوم أن محال بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها تعد من القطاعات الاساسية والمساندة لدور العمل والتعليم والتسوق عن بعد واستمرار نجاح الجهود الرسمية الرامية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرواجبة إن الغرفة تلقت بالفترة الأخيرة شكاوى من مواطنين واصحاب شركات بسبب استمرار اغلاق محال بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها في ظل حاجتهم لمثل هذه الاجهزة وقطع الغيار لمواصلة اعمالهم وتعليم ابناءهم والتسوق عن بعد.

وثمن الرواجبة توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، مؤكدا اهمية اعطاء محال بيع الكمبيوتر ومستلزماتها الاولوية القصوى والسماح لها بالعمل من جديد وبالحد الادنى من اجل تلبية احتياجات الشركات والمواطنين من المنتجات التي تبيعها.

وأكد الرواجبة دعم القطاع للإجراءات والتعليمات الحكومية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد لضمان صحة وسلامة المواطنين مشيرا إلى أن الظرف الاستثنائي يتطلب ايضا النظر إلى الجانب الاقتصادي للحد من تعثر الشركات في حال استمرار قرار توقفها عن العمل