مطالبة بالسماح لمراكز صيانة المركبات وقطاع الغيار بفتح أبوابها

عمان- الغد- طالب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي الحكومة بضرورة السماح لمراكز صيانة المركبات وقطاع الغيار بفتح ابوابها كونها تعد من القطاعات الخدمية الاساسية المساندة لديمومة النشاط الاقتصادي بالمملكة.

واكد الجبالي في بيان صحافي على ضرورة السماح لهذه القطاعات بالعمل بالحد الادنى اسوة بالقطاعات الاخرى المستثاة من قرار مجلس الوزراء بتعطيل القطاعين العام والخاص.

واوضح الجبالي ان طبيعة هذا القطاع يعتمد بالدرجة الاولى على العمل اليومي من اجل الاستمرار والقدرة على الوفاء بالالتزمات المترتبة عليه تجاه الغير خصوصا فيما يتعلق بالكلف التشغلية من رواتب العاملين و بدلات لايجار.

واشار الجبالي الى تلقى الغرفة شكاوى من اصحاب محال قطاع الغيار وصيانة المركبات بسبب تعرضهم لاوضاع مالية صعبة جراء توقفهم عن العمل وعدم السماح لهم بفتح ابواب محالهم واستقبال الزبائن.

وأكد الجبالي حرص القطاع على التقيد بالالتزامات والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وضمان صحة وسلامة المواطنين في حال تم السماح لها بالعمل من جديد مبينا أن الظرف الاستثائي يتطلب النظر إلى الجانب الاقتصادي باهتمام كبير للحد من تعثر المؤسسات والشركات في حال استمرار قرار توقفها عن العمل.